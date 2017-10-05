Фото: 22.мвд.рф
Полицейские Каменского района Алтайского края задержали участников преступной группы, которые совершили порядка 20 краж имущества из гаражей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Предварительно установлено, что участники преступной группы, которая состояла из жителей города Камень-на-Оби 1984, 1990, 1991 и 1996 годов рождения, летом 2017 года проникали в гаражи местных жителей и похищали из них самое ценное имущество. В основном это были автомобильные колеса, электроинструменты, горюче-смазочные материалы, лодки и тепловентиляторы. Злоумышленники проникали в гаражи по ночам, взламывая замки. Все похищенное они прятали на пустырях рядом с местами совершения краж, а спустя несколько дней возвращались и увозили на принадлежащей одному из задержанных легковушке Nissan. Похищенное затем они продавали в Барнауле и Новосибирске. Подчеркивается, что общая сумма причиненного материального ущерба составила порядка 500 тысяч рублей.
Во время очередной попытки вывезти похищенные вещи злоумышленники были задержаны стражами порядка. Предварительно установлено, что участники банды совершили порядка 20 краж.
По фактам совершения преступлений возбуждены уголовные дела. Отмечается, что полицейским удалось изъять и вернуть потерпевшим большую часть похищенного имущества. Также сообщается, что трое из задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
Сейчас полицейские устанавливают причастность злоумышленников к совершению других подобных преступлений.
Комментарии
Куда собаки берущие след подевались?