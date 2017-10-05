Фото: koogle.tv
Эксперт Института США и Кореи при Университете им. Джона Хопкинса подсчитал количество жертв возможного ядерного удара КНДР по Сеулу и Токио. Данная атака унесет жизни свыше 2 миллионов человек, передает "Интерфакс".
Сотрудник института Майкл Загурек подготовил доклад, в котором сообщается, что, согласно подсчетам, возможный удар КНДР по столицам Южной Кореи и Японии, с учетом оценочных данных о ядерном оружии Северной Кореи, приведет к гибели 2,1 миллиона человек. Еще 7,1 миллиона могут получить ранения.
В документе говорится, что подобные потери могут произойти, если КНДР применит все имеющиеся в распоряжении страны 25 единиц ядерного оружия.
Комментарии
И что?
А почему не посчитали, если по америке ударят?
Так зачем лезут-то к Ыну? сквозь слёзы... Он сам никогда не ударит первым - как день ясно.
Зачем корейцам убивать корейцев?
Им нужно нужно выработать план взаимовыгодного воссоединения и показать фигу несунам демократии
Как они подсчитали количество единиц ЯО в КНДР?
Еще надо иметь в виду, что там лет 100 после этого жить будет нельзя
Как Хиросима и Нагасаки, там тоже 2 млн японцев получилось
В том числе и военная база США будет стерта с лица земли разрешаю.Зачем воевать против нужно изгнать американцев туда откуда они пришли до Колумба и Америко..В гетерную Европу.А те чьи предки замазаны изгнать на остров изгоев и оборвать с ним связь.
Заголовки научились у Ьанкфакса рожать????