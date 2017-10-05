Сегодня один из главных праздников в России — День учителя. Пусть он не является выходным днем, но знает о нем в нашей стране абсолютно каждый. И абсолютно каждому есть кого поздравить в этот день. Накануне этого замечательного дня Amic.ru поговорил с министром образования и науки Алтайского края Александром Жидких. В чем уникальность системы образования в Алтайском крае, как в регионе поддерживают педагогов и как готовят молодые кадры — читайте в нашем интервью.

Учителями довольны

Корр.: Александр Анатольевич, вам, как министру по образованию, приходится выслушивать разные точки зрения о положении педагога в современном обществе и от самих педагогов, и от родителей учеников, и от сочувствующих. Как, по-вашему, сегодня у нас относятся к учителям?

А.Ж.: Я уверен, что важность учителя осознают в каждой семье. Каждый человек, независимо от возраста, понимает, что эта профессия важна и нужна. Учитель остается в сознании тем человеком, который помогает ребенку сделать первые сознательные шаги и ведет по жизни.

В рамках исполнения поручений президента ежегодно проходит независимая оценка деятельности образовательных организаций. В этом году в опросе приняли участие 66 тысяч жителей Алтайского края. Анкеты, кстати, были анонимные. Так вот, 98% опрошенных высказали удовлетворенность деятельностью образовательных организаций края, компетентностью, вежливостью и вниманием, которое оказывают детям в образовательных организациях. Речь идет не только о школах, но и о детских садах, учреждениях дополнительного образования. Для меня это очень показательно. Мы понимаем, что сегодня родители таким позитивным отношением показывают, что они нам доверяют. И мы должны оправдать это доверие.

Корр.: А хватает ли сегодня учителей в Алтайском крае? Какой средний возраст школьного педагога?

А.Ж.: В системе общего образования Алтайского края работает 25 тысяч человек. Более 20 тысяч – это учителя. Средний возраст — 42 года. И надо сказать, что молодых педагогов в возрасте до 35 лет у нас больше, чем вышедших на пенсию: 21% и 17% соответственно. Мы считаем, что такое сочетание молодых и опытных педагогов создает равновесие, когда детям интересны молодые учителя с их идеями, новаторскими подходами. И в то же время рядом есть опытный, мудрый учитель, к которому может прийти за советом как молодой педагог, так и школьник. Мы вообще очень ценим учителей, которые перешагнули пенсионный возраст. Они носители традиций системы образования, опыта, который наработали за эти годы. И у нас в крае очень развито наставничество. Есть особая номинация в конкурсе лучших педагогических работников: "Учитель-наставник". Эти люди берут на себя ответственность по поддержке молодых учителей, которые приходят в школы, помогают им остаться в системе, помогают в профессиональном становлении.

Поддержим и поможем

Корр.: Остаться педагогам в системе образования помогает и материальная поддержка, которую оказывают в Алтайском крае. Расскажите, какие виды помощи сегодня оказывают учителям.

А.Ж.: Вопрос социальной поддержки педагогов находится на постоянном контроле губернатора Александра Карлина. У нас сохраняются традиционные виды поддержки, такие как компенсационные выплаты за жилищно-коммунальные расходы, подъемные молодым специалистам, есть и особенные виды, которые имеются только в Алтайском крае. Например, у нас проводится конкурс учителей-просветителей на получение премии имени Степана Павловича Титова. Ежегодно его лауреатами становятся 10 сельских педагогов. Больше таких премий нет ни в одном регионе России. Помимо этого, у нас есть конкурс лучших педагогических работников. Ежегодно такая премия выплачивается 60 учителям. Для молодых педагогов в Алтайском крае прописаны надбавки в первые три года работы в размере от 10 до 30 % к заработной плате.

Корр.: Почему именно три года?

А.Ж.: Считается, что за это время молодой человек может наработать необходимый опыт и выйти на аттестацию. Тем самым созданы условия для повышения заработной платы молодого специалиста.

Корр.: На что еще может рассчитывать молодой специалист?

А.Ж.: Кроме выплаты подъемных, мы стараемся, чтобы на местах приняли молодых учителей и предоставили им жилье. Либо возместили аренду жилья. Подъемные на территориях начинаются от 10 и до 50 тысяч рублей — это стартовая сумма для того, чтобы приобрести самое необходимое на первое время.

Поскольку наш регион аграрный, особым вниманием пользуются сельские школы, в первую очередь малокомплектные. Каждый год 40 выпускников высших учебных заведений и 40 выпускников профессиональных организаций, которые приходят работать в малокомплектные школы, получают из краевого бюджета единовременные выплаты в размере 100 и 200 тысяч рублей.

Корр.: И насколько готовы сегодня ехать выпускники в малокомплектные школы?

А.Ж.: С учетом конкурса мы считаем, что готовы. Ежегодно порядка 30% учителей, подавших документы на получение краевых подъемных, – краснодипломники. Безусловно, это правильно, когда в маленькие сельские школы идут работать лучшие выпускники вузов и колледжей.

Со студенческой скамьи

Корр.: То есть именно такие меры позволяют решать кадровый вопрос в системе образования региона?

А.Ж.: На самом деле мы считаем, что работа по комплектованию кадрами со стороны муниципалитетов должна начинаться еще со студентами. Два года назад мы запустили проект "Длительная практика". В рамках проекта студенты старших курсов Алтайского государственного педагогического университета и Алтайской государственной гуманитарной педагогической академии выезжают на длительную педагогическую практику в школы, в которых не удалось закрыть все вакансии (в целом по краю таких набирается около 50). В вузах они переходят на индивидуальный план обучения, а в школе получают заработную плату. В результате студент получает опыт и понимание того, что его ждет после окончания вуза. В свою очередь, школа обеспечивает его наставником. Хочу сказать, что ничто так не помогает состояться в профессии, как грамотное наставничество. Были случаи, когда у молодых возникали сомнения, остаться в профессии или уйти. И многие говорят, что остаться в профессии им помог наставник. Так вот, у нас по итогам первого года проекта более 30% студентов вернулись работать в школы, где проходили практику.

Корр.: Много говорят о возвращении так называемой целевой подготовки сельских специалистов, когда молодой человек точно возвращается в село, от которого поехал учиться...

А.Ж.: Действительно, целевой прием и целевая подготовка — это очень серьезный механизм подготовки кадров. АлтГПУ является участником федерального проекта, в рамках которого отрабатываются механизмы целевого обучения. Студент, которого направил учиться муниципалитет, обязан вернуться работать в свой район и свою школу. На перспективу мы считаем, что это станет основным механизмом комплектования кадрами наших образовательных организаций. Три последних года более 500 молодых людей поступили в вуз по целевому набору. В этой связи районам важно не терять связи со своими целевиками, поддерживать их, лучшим платить стипендию, оплачивать дорогу домой, приглашать на практику.

Корр.: Целевой набор существовал и раньше, но далеко не все возвращались в родное село. Как планируете это изменить?

А.Ж.: Сейчас по закону, если студент получал от муниципалитета меры социальной поддержки, он должен будет все возместить, если не едет туда работать. Но пока у нас нет опыта по этому вопросу: с момента приема первых студентов еще не было выпуска.

Корр.: Да, работа по подготовке молодых педагогов идет серьезная...

А.Ж.: В Алтайском крае в целом уникальная система подготовки педагогических кадров, которой, пожалуй, больше нет ни в одном регионе России. У нас два педагогических вуза (в ряде регионов педагогические вузы объединены с классическими университетами) и пять педагогических колледжей. Они работают практически во всех округах Алтайского края. И такой охват позволяет нам решать вопросы потребности в кадрах.

В одинаковых условиях

Корр.: Как вы можете оценить эффект всех этих мер поддержки?

А.Ж.: Например, по итогам 2016 года у нас вырос показатель закрепляемости в системе образования. Сейчас он составляет более 86%. И мы считаем, что это очень хорошо. Мы стремимся к 100% результату, но понимаем, что люди приходят молодые, кто-то создает семью и переезжает, кто-то уходит в декрет или в армию и так далее.

Корр.: А если затронуть тему условий работы в сельских и городских школах? Оснащенность заведений? Где сегодня больше возможности развиваться профессионально?

А.Ж.: Я могу сказать, что каких-то глобальных различий нет. Специфика, конечно, своя присутствует. Но у нас сегодня каждая школа оснащена необходимым комплектом оборудования для реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Кроме того, имеется возможность принимать участие в различных грантах, конкурсах, активно развиваться, и многое зависит от активности самой школы. Уже с этого года в России начнет работать "Электронная школа" — новая образовательная платформа с ресурсами для учителей, детей и для родителей. Так, в открытом доступе будут обучающие материалы, открытые уроки и методики преподавания.

Корр.: Так ведь с такой системой и учитель не понадобится?

А.Ж.: Безусловно, никакой электроникой, технологиями учителя не заменить. Он как был, так и останется ключевой фигурой в системе образования.