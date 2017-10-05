Первого октября в Москве завершился этап Moscow Classic Grand Prix 2017. 150 участников из России, Украины, Белоруссии и Литвы сражались за звание чемпиона в этом классе гонок.
В соревнованиях принимали участие отечественные автомобили с задним приводом, а также машины иностранного производства (до 1985 года выпуска).
Смотрим самые яркие моменты и машины гонок.
#Repost: @mcgp.su “ Старт 2-й гонки финального этапа кольцевого чемпионата MCGP в классе "Волга", "Москвич" и "Стандарт". ⠀ #mcgp #moscowclassicgrandprix #russia #россия #oldtime #autosport #jiguli #moskvich #volga #автоспорт #москва #moscow ” #RedSTeam #izhracinggreen #избыточнаянемощь #иж2126 #гараж303 #TRSZone #RAVENOL
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