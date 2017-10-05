Фото: kazanreporter.ru
В столице Алтайского края судебным приставам пришлось арестовать товары интим-магазина, 35-летняя хозяйка которого оказалась на мели. Об этом сообщает "АП" со ссылкой на пресс-службу УФССП РФ по региону.
Уточняется, что женщина перестала платить налоги, в результате чего сумма ее долга составила 120 тысяч рублей.
Издание отмечает, что приставы наложили арест на 166 товаров, принадлежащих должнице. Теперь бизнес-леди должна выплатить всю сумму долга, иначе магазин может остаться без интимных игрушек.
В сообщении говорится, что в том случае, если неплательщица не захочет продать арестованное имущество самостоятельно, то атрибуцию интим-магазина передадут в торгующую организацию для дальнейшей реализации.
Комментарии
ну, теперь они будут знать толк в извращениях
Главное, чтобы после оплаты долга товар не Б/У отдали
Хозяйка молодец сразу оптом продала . Госзакупщикам !!!
Пущай пользуются
вспоминаются "золотые" слова Суходрищщева из к/ф "Ширли-Мырли" про деревянные изделия из Химок ))))))))
Да кому они теперь нужны, когда все на Алиэкспресс в 3-4 раза дешевле ))
5.10.2017 11:22
- гость -
Да кому они теперь нужны, когда все на Алиэкспресс в 3-4 раза дешевле ))
А я русофилка. Брезгую, китайцами пользованное, покупать.
5.10.2017 11:30
- гость - мужика тебе надо "русофилка", без пробега по "алиэкеспресс"!!!!
5.10.2017 11:30
- гость -
А в магазине Вы думаете русское продают? Явно китайское.
5.10.2017 11:43
- гость -
5.10.2017 11:30
- гость - мужика тебе надо "русофилка", без пробега по "алиэкеспресс"!!!!
Все мужики козлы!
5.10.2017 12:00
- гость -
русофилка в яблочко
Типичный разговор продавцов такого магазина... "Ни (...) сегодня не продала!"
Или при разгрузке товара с машины.... "Галка?"... "А? "..... " (....).. на !!!! "
Все мужики козлы!
Не все, но многие, особенно среди начальников.
Хотя ковырялкам онанисткам это никогда не понять, идите слушайте песню:
" Вибратор мой, давно сломался, пойду куплю, морковку я, и чтоб никто, не догадался, что нет любви хорошей у меня".
ПОДЕРЖИ отечественного производителя. ))
З..е..ый магазин был. )) Прикиньте как опись составляли ). а на складе ССП кладовщик: "что за ...ю вы мне привезли??!!" )) да и хозяйка поди как забирали имущество подумала зло: да за.с..те вы их себе.." )
5.10.2017 13:44
Элвис
)))))))))))))))
Интересная картина была наверное.
- откройте, это служба суд. приставов!
- а х.. вам надо?
- да, именно!
5.10.2017 13:30
- гость -
вы наверное продавец морковки
Все забрали? ни... ЧЕГО не оставили. )
Теперь приставы на базаре членами торговать будут. Самая работа для них.
- Налетай, не скупись.
Рубль штучка, три рубля кучка -