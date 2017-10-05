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В Соединенных Штатах задержали мужчину, который собирался устроить массовое убийство, "как в Лас-Вегасе", пишет "Российская газета" со ссылкой на РИА "Новости".
Уточняется, что заметку с угрозами на своей странице в Facebook опубликовал 39-летний Родерик Ламар Робинсон. Он заявил, что расстреляет несколько человек на бульваре Сан-Антонио в штате Техас и в Оклахома-Сити. Стражи порядка оперативно задержали злоумышленника в его квартире.
Пока нет данных о том, обладает ли Робинсон каким-либо оружием. Подчеркивается, что арестованный разыскивается в Штатах за хранение наркотиков. Теперь против него выдвинут новые обвинения.
Напомним, инцидент в Лас-Вегасе произошел в ночь на понедельник, 2 октября. 64-летний Стивен Пэддок открыл огонь по зрителям музыкального фестиваля близ отеля-казино Mandalay Bay. Согласно последним данным, жертвами атаки стали 59 человек, еще свыше 500 получили ранения.
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