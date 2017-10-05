Фото: barnaul.org
В Барнауле завершен капитальный ремонт улицы Мусоргского на отрезке от улицы Герцена до Полевой. Об этом сообщается на сайте администрации города.
Подчеркивается, что ремонт дороги проводился в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Общая площадь ремонта составила 18,8 тысячи квадратных метров.
Дорожные работы выполняли специалисты ДЭУ Городского округа МБУ "Автодорстрой" города Барнаула.
Всего по федеральной программе летом текущего года было отремонтировано семь улиц: Чкалова, 50 лет СССР, Гущина, Горно-Алтайская, Покровская, Эмилии Алексеевой и Мусоргского.
Комментарии
Это всё что ли? Этот фуфел по весне смоет.
Эх! Отступил бы фотограф назад на 5 метров, и все бы посмотрели какой стык между ул Полевой и ул Мусоргского оставили!
Спасибо!
3 дня делали
Весной надо было делать, зимой там и так дорога ровная
Это все хорошо, спасибо. Но у переходи в р-не бассейна море разливается, и лежачего забыли, хотя знак есть
Один слой положили кое как, тянули до осени, при плюс пяти делали. А где второй слой?