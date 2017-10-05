Фото: ИА "Атмосфера"
Экс-депутат АКЗС Александр Мастинин, отбывающий наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Алтайскому краю, находится под постоянным наблюдением медицинских работников МСЧ-22 ФСИН России после совершения акта членовредительства и объявления голодовки.
Как ответили в пресс-службе УФСИН по региону, господин Мастинин непродолжительное время не принимал пищу. 3 сентября 2017 года осужденный совершил акт членовредительства, сломав себе ногу. Тем самым он выразил несогласие с применением к нему дисциплинарного наказания.
По факту голодовки Александра Мастинина и того, что он добровольно сломал себе ногу, материалы направлены прокурору города Рубцовска по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на адвоката осужденного Елену Фогель, экс-депутат АКЗС Александр Мастинин, находящийся в ФКУ ИК-5 УФСИН РФ по Алтайскому краю, продолжает протестовать с целью добиться отмены, как он считает, безосновательных дисциплинарных взысканий.
После инцидента в июле, который бывший народный избранник расценил как попытку убийства, и его последующей огласки депутату неоднократно стали делать выговоры, помещать в изолятор и прибегать к иным дисциплинарным взысканиям.
Несогласный с этим, бывший депутат с 30 августа отказался принимать пищу, а 4 сентября совершил акт членовредительства — сломал себе ногу. Врачи диагностировали у Мастинина закрытый перелом IV и V плюсневых костей левой стопы.
Голодовка экс-народного избранника длилась десять дней, за которые он похудел на 14 килограммов. Тем временем Фогель пытается в судебном порядке оспорить наказания, которые были наложены на ее подзащитного.
Комментарии
в психушку надо б наверное уже
клизмой его подкармливайте
вроде раньше у него адвокат мужик был, а теперь баба, наверно чтобы дополнительные услуги оказывать при консультациях с осужденным