В Барнауле, как и любом другом городе, есть своя "Рублевка", развитый центр и густонаселенные спальные районы. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.
На портале Amic.ru прошёл опрос: в каком микрорайоне Барнаула вы бы хотели жить?
Вот как распределились предпочтения читателей (по данным на 5 октября):
- Площадь Октября — 151 голос;
- ТРЦ "Сити-центр" — 78;
- Шоу-центр "Колизей — 62;
- ЖК "Аквамарин" — 50;
- ТРЦ "Огни" — 193;
- ТРЦ "Европа" — 100;
- Горнолыжный комплекс "Авальман" — 229.
Как видим, самые популярные у читателей районы представляют три главных городских блока: район Горы, центр и новые микрорайоны.
У каждого свои преимущества и недостатки.
Район Горы (горнолыжный комплекс "Авальман") — одно из самых дорогих мест в городе, так называемая местная "Рублевка". Главная тому причина — жилые дома построены вблизи леса. Здесь много мест для пешей прогулки, рядом лыжные трассы и горнолыжный комплекс. Жить престижно, но не всегда удобно. Во-первых, в этой части города расположен медицинский кластер Алтайского края: несколько крупных медучреждений регионального уровня. Во-вторых, здесь проходит основная дорога до дачных поселков и поселка Южный. В-третьих, в этом районе почти нет социальной инфраструктуры. Возить ребенка в детский сад, школу и поликлинику приходится в центр, ездить на работу тоже как минимум через центр. А потому единственная дорога в часы пик переполнена, все более актуальной становится проблема пробок: утром отсюда не уехать, вечером не приехать.
Район бывших окраин (ТРЦ "Огни", ТРЦ "Европа) — классический спальный район. Преимущества здесь в довольно развитой транспортной инфраструктуре и наличии нескольких больших торговых центров. Есть школы, детские сады, продуктовые рынки. К недостаткам можно отнести удаленность высших учебных заведений, культурно-развлекательных центров и, что самое важное, государственных учреждений. Здесь почти нет элитных домов с парковками, улучшенной планировкой, охраняемой придомовой территорией. Скорее жилье для среднего класса. Живущим здесь приходится тратить массу времени на дорогу "на работу — с работы".
И, наконец, старый добрый центр (Площадь Октября, ТРЦ "Сити-центр", шоу-центр "Колизей, ЖК "Аквамарин"). Минусом района можно было бы назвать наличие старых домов и частного сектора. Но у центра всегда перспективное будущее. Частный сектор постепенно уступает место новым современным и красивым многоэтажкам, торговым центрам и зонам отдыха. Преимущества этой части города очевидны. Множество школ и детских садов, все высшие учебные заведения, почти все госучреждения (в том числе налоговая, Пенсионный фонд, соцзащита), представительства всех банков и множество коммерческих организаций разного профиля, модные бутики и семейные торговые центры. Рестораны и кафе — на любой вкус, в том числе и самые престижные. Такого разнообразия не найти ни на Горе, ни в районе торговых центров "Огни" и "Европа".
Здесь уже все построено, главные магистрали (проспекты Ленина и Красноармейский) всегда будут отремонтированы, территория — благоустроена.
Новые дома в этом районе предпочитают люди с достатком выше среднего, которые ценят комфорт и уют своего дома, но при этом любят быть в центре городской жизни.
Но и центр есть разный. Район площади Октября более шумный, деловой и загруженный транспортом. Район Речного вокзала намного более тихий, но стоит понимать, что близость реки имеет свои нюансы в виде постоянного ветра и сырости. Тихим центром по праву можно считать район "Колизея", а точнее пересечение Социалистического проспекта с улицами Партизанская, Пролетарская, Интернациональная.
В этой части города построено уже несколько современных домов. В них, как правило, есть подземная парковка, благоустроенный холл, видеонаблюдение, охраняемая придомовая зона отдыха, в квартирах высокие потолки и свободная планировка.
Комментарии
В этой части городе построено уже несколько современных домов. В них, как правило, есть подземная парковка
пустующая. бггг. все свои тачки на улице предпочитают кидать
Новые дома в этом районе предпочитают люди с достатком выше среднего, которые ценят комфорт и уют своего дома, но при этом любят быть в центре городской жизни.
Достаток средний. Не люблю быть в центре городской жизни. Но живу в центре и на выселки больше не перееду.
то 11:47 ну и мучайся в центре,нам-то чё
Только в Затоне!
раньше жила на "выселках", вот недавно перебралась в центр. Больше не вернусь на Балтийскую. Все рядом: школы, магазины, больницы, да и работа под боком
5.10.2017 12:02
- гость -
вам то, на окраине, чё за центр переживать)
ты за себя переживай каждые утро и вечер, пока в пробке чалишься)
5.10.2017 12:21
- гость -
очень даже понимаю, купили квартиру в Балтийской крепости...хуже района нет!!!грязь, стройка, ни школ, ни больниц, ни детских садов!!!дороги нет и не будет ближайшие 2 года!!!!бонусом огроменннные счета за квартиру!!!!
Живу в центре, работа в 5 минутах от дома, обедаю дома - полезно и экономично
Район речного вокзала давно не центр. Пусто по вечерам даже летом, автобусы после медуниверситета практически пустые. Машин много меньше (но парковочных мест все равно катастрофически не хватает). "Пассаж" и "Воскресенье" даже днем полупусты, как другие ТЦ ночью. Типичная окраина, но пока в асфальте.
И интересно, где это "в центре" добавились зоны отдыха? Каждый квадратный метр газона и зеленых уголков наоборот застраивается. Из развлекательных контор никто долго не держится. "Зеркало" только вроде да монстры вроде бассейна Обь.
5.10.2017 12:21
- гость -
а на балтийской нет школ? магазинов? больниц???
"Тихим центром по праву можно считать район "Колизея"
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Тихий центр у нас на Южном.
а на балтийской нет школ? магазинов? больниц???
нет, от Попова до Власихинской школ, одна только на Взлетной, 121-ая
а вот про Площадь Октября меня удивил ответ, я жил там на Ленина, 93.... прадед мой в 50-ых был главой этого района и там и закрепились..... ну нет уже, загазованность, движняк, это не по мне.... а вот на горе, тут не плохо, воздух почище....
5.10.2017 12:57
- гость -
про Реч вокзал никто и не говорит, это старый город, который теперь реставрируется с туристическим уклоном.
насчет заведений и Центра: все рестораны приличные, кафе, ночные клубы - все в центре. театры, банки, налоговые, административно-властные учреждения - все в центре.
что есть на выселках? ТРЦ с одинаковым набором кино и фуд-кортов. но это и в центре есть - Сити, Пионер, Галактика.
только все приличные магазины, кабаки, клубы, спортклубы - все в центре)
5.10.2017 13:14
Массаж мозга
у вас на Южном опа мира. нет вообще ничего на чем глазу остановиться.
о чем говорить, если главный магаз у вас - Мария Ра?))
На фото сверху какие же страшные ТЦ, кто давал такие разрешение строить в длину, как на Малахова ТЦ Весна новый ТЦ и ТЦ Огни с Ледоколом, в т.ч. Галэкс, Пионер и на Первомайском, жуть.
Выглядят эти "творения архитектуры" как промышленные районы с огромными складскими помещениями.
"у вас на Южном опа мира. нет вообще ничего на чем глазу остановиться."
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Ну вот и хорошо что вы так считаете. Дышите дымом в центре, я там 30 лет прожил.
5.10.2017 13:59
Массаж мозга
а щас в хрущёбу переехал?)
В центре жил в хрущевке, а сейчас на Южном в коттедже.
"а щас в хрущёбу переехал?)"
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Щас свой дом, и его на муравейник в центр ни за что не поменяю.
В коттедже красота, баня, мангал, бассейн, теплица, свои помидоры, огурцы, яблоки и т.д., а если авария на центральных коммуникациях, есть автономный угольно-дровяной котел и бензиновый генератор электроэнергии.
5.10.2017 14:28
- гость -
ты это, петуха на базаре купи и ему втирай)
5.10.2017 14:25
Массаж мозга
да безусловно, как людишки только подумать могли, что светочь демократии, наша Массажистка, будет ютиться в хрущёвке!
только лакшери, только хай-класс)
небось самый видный дом на вашей недо-рублевке) как там, памирские-чуйские)
ты такая смешная, реально)
Нет, каловратий, дом у меня весьма скромный, без бассеинов, но всё, что нужно для комфортной жизни - есть.
Гость 14:28 правильно пишет, только у меня резервный котёл электрический и генератора нет, как-то за 10 лет проблем не было ни с электричеством ни с газом, тьфу 3 раза
Если работаешь в госконторах (почти в все в "центре", хотя центр реальный уже не там), то еще ничего, а так - ничего удобного там нет. Жил на Молодежная/Соц.проспект.
ТРЦ "Сити-центр" — 78
Центр уже не торт, даже опрос это показывает желающих все меньше, так его запустить что еще ждать.
ТРЦ "Огни" — 193
Центр перспективный но не факт, возможно лет через 100 и снесут все старье, но не при нашей жизни.
5.10.2017 15:06
- гость -
да живите вы на своих помойках, ради бога....
только к нам в центр не надо тогда ездить, ок?
Горнолыжный комплекс "Авальман" — 229
Вот это конечно цифра удивляет, конечно там прекрасно прогуляться но жить, в отсутствии инфраструктуры, кто-то пробывал? Скорее больше фантазеры
только к нам в центр не надо тогда ездить, ок?
Не вам решать где нам лошадь ставить, да и не злые мы как вы, мы не прочь гостей
Про помойку конечно рассмешил)) Центр как раз этим и не нравится инфраструктура развита, но ходишь по этим развалинам, мусорам, всему убитому и страшно становится. Когда приведут в порядок тогда да заиграет, но когда это будет.
5.10.2017 15:22
- гость -
а где на выселках чисто?
внутри комплексов Жилищки, если только.
а так амно, мрак и запустение.
прям Мордор.
в каждом доме по три-четыре пивнаря, все вокруг с пойлом бродят.
кругом пустыри, и тысячи припаркованных машин, забивших все дворы и проезжие части. приехал чуть позже - всё, иди ставь через дом-два-три, места нет.
утором-вечером пробки. парков нет, культуры нет. из заведений только пивнушки, но чуть подороже.
короче, бедные людишки...
Ну так про старые районы никто и не говорит они от центра ничем не отличаются те же хрущевки с теми же жителями и пивнушками.
А вот новые кварталы Невский, 2000, 2001, дружный, лазурный, в количестве не меньше цента, кардинально отличается как раз, отсутствием мусора вообще представьте нет, даже какашки собачьи убирают. Нет, пьяни вообще нет, работает охрана,никаких разборок по вечерам. Спец газон везде можно лечь с ноутбуком, такого у нас даже в парках нет, а там вроде деньги собирают, не говоря уже про центр.
Про парковки да, это к Гатилову, надо задавать вопросы зачем он делает парковки во дворах, им там не место, машин во дворах не должно быть вообще. Это зона комфорта людей. Надеюсь в новом 2032 квартале не совершит тех же ошибок.
парков нет
Парки еще есть хотя лазурного больше нет спасибо местной власти, где должен был быть парк, идеальное место вокруг церкви, все отдали под застройку что теперь даже церковь не видно из-за них.
Есть еще лестная сказка, но тут только плакать, в сравнении когда выйдешь из невского, попадаешь в парк хочется оттуда бежать, полная разруха, в общем как и в центре, проблемы те же
5.10.2017 12:13
Дед Мазай
>>Только в Затоне!
Райцентр (село) - наше все!
Да... количество людей, мечтающих о Рублевке, удивляет! Хотя я раньше мечтала о том районе. Но когда реально начинаешь взвешивать за и против, получается все плюсы, которые манят на гору, убиваются жирными минусами, о которых ты не думаешь в самом начале: 1. По каждому элементарному вопросу - надо в город ехать, так как там никакой инфрастуктуры вообще нет (хотя не знаю как сейчас) 2.Детей замучаешься в школу/садик/секции/ поликлинику возить, работающей маме вообще не реально. 3. Коммунальные услуги и дополнительные взносы на содержание дома - такие космические получаются, что стоимость квартиры итак в полтора - два раза выше аналогов в других районах, раздувается еще значительнее.
Центр, выселки на Балтийской или Горе... Главное, на Поток не лезьте.