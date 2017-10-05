В Барнауле, как и любом другом городе, есть своя "Рублевка", развитый центр и густонаселенные спальные районы. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

На портале Amic.ru прошёл опрос: в каком микрорайоне Барнаула вы бы хотели жить?

Вот как распределились предпочтения читателей (по данным на 5 октября):

Площадь Октября — 151 голос;

ТРЦ "Сити-центр" — 78;

Шоу-центр "Колизей — 62;

ЖК "Аквамарин" — 50;

ТРЦ "Огни" — 193;

ТРЦ "Европа" — 100;

Горнолыжный комплекс "Авальман" — 229.

Как видим, самые популярные у читателей районы представляют три главных городских блока: район Горы, центр и новые микрорайоны.

У каждого свои преимущества и недостатки.

Район Горы (горнолыжный комплекс "Авальман") — одно из самых дорогих мест в городе, так называемая местная "Рублевка". Главная тому причина — жилые дома построены вблизи леса. Здесь много мест для пешей прогулки, рядом лыжные трассы и горнолыжный комплекс. Жить престижно, но не всегда удобно. Во-первых, в этой части города расположен медицинский кластер Алтайского края: несколько крупных медучреждений регионального уровня. Во-вторых, здесь проходит основная дорога до дачных поселков и поселка Южный. В-третьих, в этом районе почти нет социальной инфраструктуры. Возить ребенка в детский сад, школу и поликлинику приходится в центр, ездить на работу тоже как минимум через центр. А потому единственная дорога в часы пик переполнена, все более актуальной становится проблема пробок: утром отсюда не уехать, вечером не приехать.

Район бывших окраин (ТРЦ "Огни", ТРЦ "Европа) — классический спальный район. Преимущества здесь в довольно развитой транспортной инфраструктуре и наличии нескольких больших торговых центров. Есть школы, детские сады, продуктовые рынки. К недостаткам можно отнести удаленность высших учебных заведений, культурно-развлекательных центров и, что самое важное, государственных учреждений. Здесь почти нет элитных домов с парковками, улучшенной планировкой, охраняемой придомовой территорией. Скорее жилье для среднего класса. Живущим здесь приходится тратить массу времени на дорогу "на работу — с работы".

И, наконец, старый добрый центр (Площадь Октября, ТРЦ "Сити-центр", шоу-центр "Колизей, ЖК "Аквамарин"). Минусом района можно было бы назвать наличие старых домов и частного сектора. Но у центра всегда перспективное будущее. Частный сектор постепенно уступает место новым современным и красивым многоэтажкам, торговым центрам и зонам отдыха. Преимущества этой части города очевидны. Множество школ и детских садов, все высшие учебные заведения, почти все госучреждения (в том числе налоговая, Пенсионный фонд, соцзащита), представительства всех банков и множество коммерческих организаций разного профиля, модные бутики и семейные торговые центры. Рестораны и кафе — на любой вкус, в том числе и самые престижные. Такого разнообразия не найти ни на Горе, ни в районе торговых центров "Огни" и "Европа".

Здесь уже все построено, главные магистрали (проспекты Ленина и Красноармейский) всегда будут отремонтированы, территория — благоустроена.

Новые дома в этом районе предпочитают люди с достатком выше среднего, которые ценят комфорт и уют своего дома, но при этом любят быть в центре городской жизни.

Но и центр есть разный. Район площади Октября более шумный, деловой и загруженный транспортом. Район Речного вокзала намного более тихий, но стоит понимать, что близость реки имеет свои нюансы в виде постоянного ветра и сырости. Тихим центром по праву можно считать район "Колизея", а точнее пересечение Социалистического проспекта с улицами Партизанская, Пролетарская, Интернациональная.

В этой части города построено уже несколько современных домов. В них, как правило, есть подземная парковка, благоустроенный холл, видеонаблюдение, охраняемая придомовая зона отдыха, в квартирах высокие потолки и свободная планировка.