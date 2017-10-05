В перечень лучших школ России вошли четыре учебных заведения Алтайского края. Как уже сообщал Amic.ru, в ТОП-500 образовательных организаций, показавших высокие результаты в 2016 учебном году, вошли гимназия №42 г. Барнаула и Бийский лицей-интернат. Напомним, критериями, на основе которых сформирован данный рейтинг, являются результаты ЕГЭ и Всероссийской олимпиады школьников. Всего были обработаны данные около 40 тыс. общеобразовательных организаций, учащиеся которых сдавали госэкзамены в 2017 году.
Еще одна школа Алтайского края вошла в ТОП-300 сельских учреждений образования, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников. В этот рейтинг попала Михайловская школа №1 Михайловского района. Здесь при подготовке списка исследователи использовали результаты обязательного экзамена в 9 классе и результаты заключительного и регионального туров Всероссийской олимпиады школьников.
В ТОП-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, включена гимназия №42 г. Барнаула. Как отмечают эксперты, этот рейтинг по развитию талантов отражает результаты учеников школ на региональных и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников.
Кроме того, алтайские школы включены и в ТОПы организаций, которые являются лучшими по уровню профильной подготовки. Так, гимназия №42 включена одновременно в два профиля – математический и физико-химический. В математический также вошел лицей №124 г.Барнаула, а в физико-химический – Бийский лицей-интернат.
Отметим, перечень лучших школ России подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" и "Учительской газеты" при содействии Министерства образования и науки РФ.
Комментарии
А чему ту радоваться? Это крайне плохой показатель, если учесть, что учитывалось 500 учреждений на 85 регионов, т.к. в среднем 6 школ на регион.