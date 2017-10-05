Депутат Барнаульской городской думы фракции "Единая Россия" Евгений Барсуков рассказал, как решается вопрос с переносом остановки на Канатном проезде в Барнауле.
По его словам, от жителей неоднократно поступали обращения о неудобствах конечной остановки автобусного маршрута №77. Там не было остановочного павильона, водители не имели возможности развернуться из-за личных автомобилей сотрудников УФСИН (там находится следственный изолятор № 1), дорога разбита.
"Мне хорошо известна транспортная проблема жителей Канатного проезда. Перенос конечной остановки на 300 метров в сторону краевой клинической больницы — мера вынужденная. Поскольку даже сами жители в ходе встреч сетовали на то, что для водителей не созданы элементарные санитарные условия", — рассказал депутат.
Он подчеркнул, что обсудил проблемы с представителями власти и автоперевозчиком. Для жителей ничего не изменится: автобус будет заезжать за ними на привычное место. При этом межрейсовый отстой маршрутный автобус №77 будет делать на новом месте, где для водителей создадут удобства.
"Ключевым фактором при принятии решения было в первую очередь удобство пассажиров", — добавил он.
Комментарии
повесить знак остановка запрещена, чтоб фсин свои машины не парковал.
Барсуков это тот танцор с фильма про выборы 10го сентября?
Конечно голосовала за Е. Барсукова, так как поверили ему, но когда переносят остановку в лес, не спросив жителей, не посоветовавшись с ними, на поселке много детей учатся в городе в школах, в 48 школе, 4 организации, поселок, две пятиэтажки, нам тяжело ходить с сумками и доезжать жл конечной остановки, что сделали, считаю это недопустимым, и эти 400 метров про которые так бодро говорили в ролике, это что, у меня муж инвалид 2 группы и много инвалидов, кому нужно в больницу, аптеку, дорога не обурудована, зимой у нас практически не очищают снег, нет пешеходной зоны, как ходить детям и жителям, по проезжей части? Вопросов много, а где ответы тов Е. Барсуков?
Н.В
5.10.2017 14:35
Надежде от ....
В рифму сказать где ответы...?