Как проголосовать за номинанта премии "Народный знак качества"

5 октября стартовал второй этап премии Amic.ru "Народный знак качества". Теперь проголосовать возможно за одного из десяти номинантов, которые представлены в различных категориях. Как это сделать, рассказываем в нашем материале.
1. Для того, чтобы перейти к голосованию на сайте и увидеть список номинаций, следует кликнуть на кнопку "ПРОГОЛОСОВАТЬ".
2. После того, как вы перешли к списку номинаций, вам следует выбрать ту, за которую вы хотите отдать свой голос либо увидеть шорт-лист с компаниями-финалистами.
3. После того, как вы определились с номинацией, система предложит вам пройти простую авторизацию через социальные сети или вашу почту. Мы специально выбрали такую форму голосования, так как она гарантированно избавляет нас от возможности накрутки голосов.
4. Когда авторизация пройдет, перед вами появится список компаний, которые прошли в ТОП-10 в выбранной вами номинации.
5. Остается только определиться с выбором и отдать свой голос самой достойной, по вашему мнению, компании. Система автоматически учтет ваш голос и предложит "вершить судьбы" в следующих номинациях.
Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!
*партнеры мероприятия
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