В Бийске во дворе одного из многоэтажных жилых домов обнаружено тело новорожденного ребенка. Малыш был завернут в пакет. Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, проводится доследственная проверка.
Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Граждан, которым что-либо известно о данном происшествии, либо имеется информация о женщинах, находившихся в последнее время на последних сроках беременности и оставшихся без младенца, а также беременных, внезапно пропавших с места постоянного проживания, следственное управление СКР по Алтайскому краю просит сообщить по телефонам: 8 (385 4) 33-62-35 или 02.
Комментарии
Звери своих детёнышей в голодный год не бросают - это выродки в помойную яму таких....
Господи, ну почему ты даешь детей этим извергам???((( А хорошим людям не всегда...
В вашей яме может оказаться слишком много народу,
ведь ответственность за нерожденное дитя несут двое
В вашей яме может оказаться слишком много народу,
ведь ответственность за нерожденное дитя несут двое
5.10.2017 13:05
- гость -
и что??? одна ноги раздвигает, не думая, второму резинку влом надеть!!! а кому-то бог детей не дает. лучше бы отказную написала. малыша бы усыновили...
5.10.2017 13:05
- гость -
РОЖДЕННОЕ!!!! рожденное дитя! это человек , он дышал, двигался... а его убили... твари
ну и картинку подобрали к новости.....
Это наследие 90-Х!
5.10.2017 13:37
- гость -
Наследие 90-х уже своими семьями обзавелось давно Тогда уж - наследие нулевых
на фото кукла а не ребенок
Так жалко ребеночка, ответственность в первую очаредь несет мать, каким надо быть выродком, чтобы на токой поступок отважиться, желаю, чтобы ее нашли и отправили в места не столь отдаленные на всю ее жалкую жизнь.