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Искусственные ткани и органы будут доступными для граждан РФ уже в 2018 году. В стране 30 клеточных продуктов имеют высокую степень готовности, сообщил директор департамента Минздрава РФ Игорь Коробко. Об этом пишет "Медпортал".
Так, в лаборатории уже осуществили выращивание кожи, хрящевых тканей, островков Лангенгарса, использующихся для замещения клеток поджелудочной железы, которые перестали вырабатывать инсулин, и многих других клеточных структур. В данный момент решаются законодательные вопросы регулирования применения технологий.
По словам Коробко, закон о биомедицинских клеточных продуктах готов, частично он уже действует, часть актов находится на стадии принятия. "Он [закон — ред.] очень сложный, потому что это абсолютно новая область регулирования. Это не лекарства, не медицинские изделия, а отдельный тип продуктов, который будет использоваться", — добавил он.
Директор департамента Минздрава подчеркнул, что подача документов на регистрацию подобных продуктов станет возможной уже с января следующего года.
Также в сообщении говорится, что Минздрав работает над документами, которые нужно учесть в вопросах лицензирования производства клеточных продуктов.
Первыми на рынок выйдут те клеточные продукты, для выпуска которых производители найдут инвесторов. Закон оговаривает техническое дооснащение и выполнение правил, которые обеспечивают качество продукта.
В ближайшие годы в стране создадут около 50 технологий и продуктов этой сферы. Исходя из этого, эксперты Института стволовых клеток человека считают, что данный закон будет тормозить развитие отрасли: он удорожает регистрацию.
Комментарии
НУ сейчас первым делом "леденец" для народа скуют - пусть сосёт...