Сегодня, 5 октября, в России отмечают День учителя. Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил учителей и работников образовательных учреждений региона с их профессиональным праздником.
В своем поздравлении губернатор подчеркнул, что в этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь одному из самых важных, востребованных и благородных дел — учительству.
"Именно вы, уважаемые педагоги, несете детям знания, воспитываете в них лучшие качества, учите трудиться и мыслить. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу процессы модернизации, активно внедряются информационные технологии. Воспитание достойного поколения ХХI века — огромная ответственность и нелегкий труд, заслуживающий большого уважения. Уверен, что почти 20-тысячный коллектив учителей Алтайского края, профессионалов своего дела, достойно справится с этими задачами!" - отметил глава региона.
Губернатор пожелал педагогам здоровья, благополучия и творческих удач.
"Пусть то тепло, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам счастьем и энергией для новых благородных свершений во имя Алтайского края и России", — заключил Александр Карлин.
Напомним также, что сегодня, 5 октября, в барнаульском концертном зале "Сибирь" поздравляют лучших учителей Алтайского края.
20 педагогов получат Почетные грамоты и денежные премии в размере 200 тысяч рублей, 60 учителей — победителей краевого конкурса получат по 50 тысяч рублей.
Комментарии
20 педагогов получат Почетные грамоты и денежные премии в размере 200 тысяч рублей,
Интересно как они связаны с администрацией края?
20 педагогов получат Почетные грамоты и денежные премии в размере 200 тысяч рублей,
Может лучше 200 педагогам дать по 20 тысяч? Работа у всех примерно одинаковая, и эти 20 не работают лучше других в 20 раз