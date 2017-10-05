Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал основные сдерживающие факторы развития информационных технологий. По его словам, от их присутствия напрямую зависят экономические процессы в регионе. Об этом губернатор рассказал во время открытия десятого IT-форума 5 октября в театре драмы в Барнауле. В его работе принимают участие более 700 человек. В основном руководители предприятий, IT-специалисты.
Выступая с приветственной речью, он отметил необходимость внедрения информационных технологий в экономику Алтайского края. Тем более что по итогам 2016 года 92% всех региональных компаний пользуются такими услугами.
Глава региона заявил, что на едином портале госуслуг зарегистрировано уже более 800 тысяч человек. Задачей является до конца года увеличить эту цифру до миллиона. По этому показателю край занимает место во второй десятке регионов страны. Однако Александр Карлин призвал спокойнее относиться к этим цифрам, учитывая высокую численность населения.
Глава алтайского правительства признал, что в регионе нет сырьевых ресурсов, что сдерживает развитие IT-компаний.
"Не секрет, что сдерживающим фактором развития технологий в Алтайском крае является слабая сеть информационных структур. Это обусловлено особенностью расселения в Алтайском крае. Мы — вторые по плотности населения за Уралом после Кемеровской области, где численность на 250 тысяч человек больше. В Алтайском крае на одном квадратном метре проживает 14 человек, но мы первые на Востоке страны по равномерности расселения. 2,4 миллиона человек проживают в 1580 населенных пунктах. Это создает определенные трудности в инфраструктурном обеспечении качества жизни и экономической деятельности на этой территории. Соответственно, у нас есть острая необходимость развивать каналы связи, поэтому неслучайно мы в числе первых регионов России заключили договор с Министерством связи и "Ростелекомом" и активно устраняем цифровое неравенство в сельских территориях", — сообщил со сцены Александр Карлин.
Кроме того, губернатор напомнил, что Алтайский край является регионом с аграрной специализацией, поэтому игрокам на рынке технологий необходимо в ближайшее время обратить внимание именно на эту сферу.
"Мы в силу географического расположения имеем логистические сложности. Наши крестьяне, производящие продукт мирового качества, в непростых условиях завершают уборочную кампанию. В этом году мы соберем более 5 миллионов тонн зерна. Это огромный ресурс", — заключил губернатор.
Региональный IT-форум будет работать на площадке театра драмы 5 октября. На нем обсудят вопросы информационной безопасности. На закрытии будут объявлены итоги конкурса красоты "Мисс IT 2017".
Комментарии
Может потому что 20 педагогам дали по 200 тысяч рублей, а остальным дали...
"14 человек на квадратном метре..." Счетовод Вотруба,блин.
А что у нас в крае вообще развито не "слабо"?
я один не вижу взамосвязи между сырьевой экономикой и развитием информационных технологий ???
"Слабая сеть информационных структур" у нас из-за того, что госкомпании Ростелеком хочется жрать и очень много. Именно поэтому они проводят оптику не во все села Алтайского края. Почти все села сидят на DSL-модемах, с низкой скоростью интернета по цене 600-800 рублей. Интернет по этой технологии они не хотят продавать без подключенного городского телефона или оплаты за телефонную линию, а это еще 200 рублей. В итоге житель села платит 600-1000 рублей за 3-5 мегабит в месяц. В городах края частый сектор примерно в тех же условиях и примерно с теми же ценами. А wi-fi в селах от РТК - тупой распил денег.
Лет 5 назад заходил на сайт налоговой без регистрации и получал информацию о задолженности. Сейчас зарегистрируешься, квитанцию не принесут.
да успокойтесь вы, у нас нет программистов толковых
поэтому не развиты IT технологии
IT-технологии у нас медленно развиваются, потому что добрая половина населения ещё вынуждена пользоваться туалетом, представляющим из себя две доски с выпеленной дырой.
5.10.2017 14:54
- гость -
Глупость сморозили. Это равносильно высказыванию:
У нас сварщиков нормальных нет, потому дороги такие плохие
Любой айтишник с мозгами быстро сваливает с края. Остаются одни эникейщики. А кто виноват, что у нас в крае зарплаты значительно ниже чем в других регионах?