Депутаты новоизбранного созыва Барнаульской городской думы избрали представителя "Единой России" Галину Буевич председателем на пятилетний созыв. Кроме нее на пост претендовала справоросска Оксана Молодых и коммунистка Елена Хрусталева. Победило единороссовское большинство. Подробности с сессии в пятницу, 6 октября, передает корреспондент портала Amic.ru.
Голоса 38 депутатов (а на первую сессию пришли не все 40 народных избранников) распределились так:
- Галина Буевич, 57 лет, "Единая Россия" — 31 голос;
- Оксана Молодых, 34 года, "Справедливая Россия" — 3 голоса;
- Елена Хрусталева, 57 лет, КПРФ — 3 голоса.
Четвертая фракция в БГД — ЛДПР — своего кандидата не выдвигала.
Голосование было тайным.
Галина Буевич поблагодарила за оказанное доверие. Во время своего выступления ещё до избрания она отметила, что все депутаты увидели запрос барнаульцев на улучшение качества жизни и для его решения требуется конструктивное сотрудничество депутатов и исполнительной власти.
"Я отдаю предпочтение коллегиальной работе, взвешенным решениям. Из своих личных качеств могу назвать пунктуальность, уважительное отношение к тем, с кем работаешь и для кого работаешь", — сказала она.
Напомним, что в думе седьмого созыва 30 депутатов "Единой России", по три от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец.
Галина Буевич будет работать на неосвобожденной основе, то есть без оплаты труда. Она останется на посту ректора Алтайского института культуры.
Любопытно, что предыдущие два созыва БГД возглавляла женщина — Людмила Зубович, в прошлом учитель и директор школы. На выборы в седьмой созыв она уже не пошла.
Заместителем председателя избрали единоросса Сергея Струченко, заместителя директора по общим вопросам муниципального унитарного предприятия "Энергетик" Барнаула. Также на этот пост была выдвинута Кристина Юстус, член фракции ЛДПР.
Комментарии
института отдыха от культуры, правильное наименование.
Открытое издевательство над законодательной властью!
А чё Им дома не сидится- няньчили бы внуков? Два года уже на пенсионе, а некоторым завтра уже 65 стукнет.
6.10.2017 12:06
- гость -
а кто внукам на безбедное будущее заработает?
пенсионеры на выход пора!