Пятница, 6 Октябрь, 13:41

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,58
€ 67,78
Brent
$ 51,5
4°
Обь
178см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

В думу только женщину: главой Барнаульской гордумы стала Галина Буевич

, ИА "Амител", Александра Черданцева
При этом она останется на посту ректора Алтайского института культуры

Фото: Екатерина Смолихина. Amic.ru

Депутаты новоизбранного созыва Барнаульской городской думы избрали представителя "Единой России" Галину Буевич председателем на пятилетний созыв. Кроме нее на пост претендовала справоросска Оксана Молодых и коммунистка Елена Хрусталева. Победило единороссовское большинство. Подробности с сессии в пятницу, 6 октября, передает корреспондент портала Amic.ru.

Голоса 38 депутатов (а на первую сессию пришли не все 40 народных избранников) распределились так:

  • Галина Буевич, 57 лет, "Единая Россия" — 31 голос;
  • Оксана Молодых, 34 года, "Справедливая Россия" — 3 голоса;
  • Елена Хрусталева, 57 лет, КПРФ — 3 голоса.

Четвертая фракция в БГД — ЛДПР — своего кандидата не выдвигала.

Голосование было тайным.

Галина Буевич поблагодарила за оказанное доверие. Во время своего выступления ещё до избрания она отметила, что все депутаты увидели запрос барнаульцев на улучшение качества жизни и для его решения требуется конструктивное сотрудничество депутатов и исполнительной власти.

"Я отдаю предпочтение коллегиальной работе, взвешенным решениям. Из своих личных качеств могу назвать пунктуальность, уважительное отношение к тем, с кем работаешь и для кого работаешь", — сказала она.

Напомним, что в думе седьмого созыва 30 депутатов "Единой России", по три от "Справедливой России", ЛДПР, КПРФ и один самовыдвиженец.

Галина Буевич будет работать на неосвобожденной основе, то есть без оплаты труда. Она останется на посту ректора Алтайского института культуры.

Любопытно, что предыдущие два созыва БГД возглавляла женщина — Людмила Зубович, в  прошлом учитель и директор школы. На выборы в седьмой созыв она уже не пошла.

Заместителем председателя избрали единоросса Сергея Струченко, заместителя директора по общим вопросам муниципального унитарного предприятия "Энергетик" Барнаула. Также на этот пост была выдвинута Кристина Юстус, член фракции ЛДПР.

Читайте также в сюжете: Выборы-2017
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

6.10.2017 11:33
гость

института отдыха от культуры, правильное наименование.

0  0
6.10.2017 11:55
- гость -

Открытое издевательство над законодательной властью!

0  0
6.10.2017 12:06
- гость -

А чё Им дома не сидится- няньчили бы внуков? Два года уже на пенсионе, а некоторым завтра уже 65 стукнет.

0  0
6.10.2017 12:59
- гость -

6.10.2017 12:06
- гость -
а кто внукам на безбедное будущее заработает?

0  0
6.10.2017 13:07
гость

пенсионеры на выход пора!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:34
Число жертв ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 19 человек 0
13:30
Чувствительность оскорбленных верующих предлагают понизить законопроектом 1
13:22
Медовое вино, 3D-запчасти и экскурсии: как молодежь строит бизнес на Алтае 2
13:16
Подследственные на Алтае, зашившие себе рты, отказались от акции 0
13:01
Барнаул обретет нового главу города в конце декабря 8
13:00
Турнир по киберфутболу "FIFA-2017" прошел в Барнауле 0
12:58
Школьник из Воронежа 830 раз атаковал сайт администрации Курской области 0
12:44
"Три года я шла к тебе!": как барнаульцы сходили на концерт Григория Лепса 4
12:34
Жительница Барнаула незаконно прописала по своему адресу 20 иностранцев 4
12:22
Свободных мест нет: в Барнаульской гордуме поделили руководящие посты 3
12:13
IPhone Х, посвященный Владимиру Путину, выйдет в России 6
12:06
Опубликовано видео с места аварии во Владимирской области 1
11:54
Особо охраняемые природные территории: что это и какие есть на Алтае 0
11:40
Морозы до -11 градусов и гололед ожидаются на выходных в Алтайском крае 2
11:37
Снегопад лишил жителей двух алтайских районов электричества и воды 11
11:36
Новый комитет появился в Барнаульской гордуме 1
11:32
Библиотекарь-ректор-председатель: что известно о главе думы Барнаула Буевич 3
11:25
31-летняя журналистка из Японии скончалась из-за переработок 1
11:12
В думу только женщину: главой Барнаульской гордумы стала Галина Буевич 5
11:11
Управляющие компании Барнаула накажут за неготовность дать отопление 1
11:04
С Днем улыбки: топ-5 популярных улыбающихся мемов 0
10:54
В РЖД назвали причину ДТП с участием поезда и автобуса под Владимиром 2
10:48
Зима 2017-2018: электросети Барнаула сдали экзамен на прочность 0
10:43
Экзамены по-новому. Что изменится при сдаче на права для мотоциклистов 0
10:28
16 человек погибли в аварии с участием автобуса и поезда под Владимиром 5
10:16
Песков рассказал, как Путин отметит свой юбилей 16
10:10
"Сказочное время началось!": первые "снежные" фото города от барнаульцев 4
10:05
Алтайские студенты поздравят Путина с днем рождения флешмобом 22
10:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2017 года 0
09:57
Савченко во время драки в Раде сломала микрофон Турчинову 4
09:49
Впервые за пять лет в России упали цены в сентябре 3
09:38
Половина мужчин в России умирает в возрасте до 65 лет 26
09:32
Общегородской субботник в Барнауле перенесли из-за мокрого снега 3
09:25
Снег кружится, летает, летает... Снимки первого снега в Барнауле 0
09:05
Когда менять летнюю резину на зимнюю и как правильно ее обкатать? 10
08:49
Депутаты Рады подрались из-за закона о реинтеграции Донбасса 9
08:24
Полицейский задержал бийчанина за кражу камер наблюдения из подъезда 2
08:06
Жители Алтайского края делятся снимками первого снега в ночь на 6 октября 7
07:41
Лучшие команды Сибири приедут в Барнаул, чтобы выиграть 100 тысяч рублей 0
07:27
88,4 миллиарда: стали известны параметры бюджета Алтайского края на 2018 г. 2
07:08
Переход, который лучше обойти: барнаулец просит власти обратить внимание 26
06:51
Сумасшедший тренд: фотоподборка людей с тату на глазных яблоках 17
06:35
Не виноватые мы: пермский Росреестр о ребенке, "задолжавшем" за капремонт 5
06:14
Осторожно, гололед: в Алтайский край пришли холода 0
06:03
Там, где кончается сказка: темная сторона парка Индустриального района 22
05:42
Forbes по выручке за год ранжировал крупнейшие зарубежные компании в России 1
04:28
Дельфины засмотрелись на белочек во флоридском океанариуме 1
03:57
Правительство не поддержит продление выплат пособия по уходу за ребенком 7
02:46
ФСБ установила четверых россиян, организовавших звонки о ложном минировании 0
01:29
Медведев выписал многодетным семьям в регионах дополнительные полмиллиарда 1
00:54
Автомобили с 1 января могут подорожать из-за желания пополнить бюджет 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.