Фото: eda-ot-kota.ru
Ресторан Ledo Pizza в Вашингтоне предложит покупателям "острую, как Путин" пиццу. Блюдо будет подаваться в честь дня рождения главы РФ Владимира Путина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на менеджера заведения Тарика Диаба.
По его словам, российский президент является очень харизматичным лидером. "Мы решили поздравить его с днём рождения, приготовив пиццу, названную в его честь", — рассказал менеджер заведения, отметив, что акция продлится всего с 7 по 9 октября.
Ресторан располагается недалеко от посольства РФ, чьи сотрудники часто посещают пиццерию. Диаба надеется, что блюдо понравится не только россиянам, но и гражданам других стран.
Также он отметил, что это первая пицца, в состав которой включены маринованные огурцы. "Мы ещё никогда не предлагали посетителям пиццу с маринованными огурцами, несмотря на то, что у нас большой выбор", - добавил менеджер.
По словам Диабы, секрет острой пиццы заключается в фирменном соусе из красного перца и специй. Начинка будет состоять из мяса, лука и маринованных огурцов. Стоимость этой пиццы будет составлять 22,5 доллара (1300 рублей).
Добавим, что президент РФ будет праздновать свой день рождения в субботу, 7 октября.
Комментарии
Новости для сотрудников россиянского посольства в Вашингтоне. Остальным зачем эта информация?
А правда, что Путин пошел навстречу амиго Мадуро и отсрочил долг в 4 млрд до момента пока Мадуро не сбежит в Ростов? Типа, как с долгом своего кореша Януковича?
5.10.2017 13:27
- гость -
бабушка надвое сказала?
Массаж, иди в редакцию пожалуйся или в АОН. Что Амик запостил не твою новость.