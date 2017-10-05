Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин намерен внести в парламент законопроект, который обременит богатых россиян новым налогом, пишет "Парламентская газета".
По словам Шеина, цель инициативы — воспрепятствовать дальнейшему расслоению российского общества: "Если мы не хотим формирования общества с новой "наследственной аристократией", где человек обладает сумасшедшими состояниями и возможностями только потому, что его папа был очень богатым, то такой закон жизненно нужен".
Законодатель уточнил, что под понятием "супернаследство" он имеет в виду сумму, превышающую 24 миллиона рублей, либо недвижимое имущество аналогичной стоимости.
Не уточняется, каковым будет размер предполагаемого налога.
Говоря о примерах, депутат вспомнил олигархов, сколотивших состояния на сырьевых производствах.
Каждый из семерых детей Романа Абрамовича, чье состояние в 2017 году оценивается в 9,8 миллиарда долларов, может претендовать на наследство в размере 1,38 миллиарда долларов. Единственный сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова вправе унаследовать состояние размером 14,5 миллиарда долларов. В среднем на 47 детей в 20 богатейших российских семьях, согласно списку наследников богатейших бизнесменов, составленному журналом Forbes, приходится не менее 2,3 миллиарда долларов.
В 2016 году в Госдуму были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым существующую плоскую шкалу налога на доходы физических лиц следует заменить на прогрессивную. Впрочем, подобная инициатива появлялась в Госдуме и гораздо ранее — в 2011 году.
Прошлогодняя идея законодателей отличается от предыдущей лишь шкалой и отметками. Предполагается освобождение от уплаты НДФЛ тех, кто зарабатывает не более 15 тысяч рублей. За сверхвысокие доходы предлагается облагать повышенными налогами. Так, для лиц с доходом от 2,4 миллиона до 100 миллионов рублей предложено установить налог в размере 289 тысяч рублей плюс 30% от суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей. Если же годовой доход превышает 100 миллионов, то необходимо будет заплатить в казну 29,6 миллиона рублей плюс 70% от суммы, превышающей 100 миллионов рублей.
Комментарии
Надо еще с благотворительными фондами разобраться, которые ворочают миллиардами,выращивают уточек и итальянский виноград, а налоги не платят.
Чет сомневаюсь, что они будут столько платить
Да, успокойтесь это госдура от безделья под хвостом лижет....
СЕЛУ СВОБОДУ ОТ НАЛОГОВ И ЭЛ ЭНЕРГИЮ ПО РУБЛЮ ЗА ОДИН КВ.
Законодатель уточнил, что под понятием "супернаследство" он имеет в виду сумму, превышающую 24 миллиона рублей,
А знает ли этот фантазёр, что для большинства людей квартира миллиона за 2 -уже супернаследство. Он настоящими заработками людей интересовался?
Он жопорукмй и тупень