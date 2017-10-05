Барнаульский парк "Изумрудный", рубки в котором вызвали негодование местных жителей, не пойдет под застройку. Информация об этом размещена на сайте городской администрации со ссылкой на неопубликованное еще интервью в газете "Вечерний Барнаул".
Проект развития парка пока не готов. Но, по словам нового арендатора парка, директора ООО "Адалин-Строй" Игоря Дублея, "парк остается в прежних границах и не изменит своего назначения – быть центром отдыха горожан".
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Новое руководство парка намерено сохранить небольшой пруд с островом. Возможно, будет оборудовано место для купания.
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Центральная аллея, которая начинается на входе, будет продлена до стадиона "Клевченя". Там будет площадка для проведения городских массовых мероприятий, в том числе районной елки.
Будет торговая зона с закусочными, сувенирными, спортивными торговыми павильонами. Парковка для автомобилей на 700-800 мест. Всего проходимость парка в день будет 3-3,5 тысячи человек.
"В рабочем проекте площадка детского отдыха с колесом обозрения, каруселями и аттракционами, открытая концертная площадка, зеленый лабиринт из декоративных кустарников и зона больших деревьев, собственно парк. По периметру территории пройдет беговая дорожка для спортсменов, велосипедистов, катания на роликовых коньках", — сказано на сайте администрации.
Прокомментировал Игорь Дублей и вопрос с вырубкой парка, который стал поводом для общественного негодования.
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Рубятся старые деревья, представляющие угрозу для людей. Работы согласованы с комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. На их месте будут высажены новые.
Комментарии
Парковка 800 мест это пол парка под асфальт без деревьев.
"Там будет площадка для проведения городских массовых мероприятий"
Там же есть площадка для развлечений, уже готовая и в асфальте, где пруд по правую сторону, раньше там были бары, закусочные.
Какой нафиг Адалин-Строй? Сами везде писали раньше про ООО "Лидер" (Владимир Фишер)
кому вы пудрите мозг, козюльский? (с) к/ф "Ширли-Мырли"
власть за кого нас держит?
сначала кормили сказками про какое то юрлицо Лидер, которое по юрадресу и родственным связям было аффилировано с застройщиком.
теперь признали очевидное и назвали Адалин-Строй арендатором.
кто такие Адалин? застройщик. что он делает, как деньги зарабатывает? строит квадратные метры и продает. где он землю берет? у города.
теперь что мы видим?
они становятся управленцами парка. и сразу же происходит массовая вырубка деревьев)
вам это ни о чём не говорит??)
а так да, конечно, никто ничё там строить и не собирался даже))))))
5.10.2017 13:53
- гость -
уже запутались во вранье
5.10.2017 13:53
- гость -
уже запутались во вранье
т.е. они запутались, читаем ложь.
Особенно радует кинотеатр "Первомайский" - власть тоже клялась-божилась, что сохранят раритет, однако выросла уродливая коробка ТЦ.
Дело даже не столько в ценности кинотеатра как архитектурно-исторического объекта, а в существовании технологий лжи и притворства, позволяющих такие дела проворачивать в Барнауле и АК
5.10.2017 14:24
Здравый!
Облупленный розовый кинотеатр с постоянно отваливающимся карнизом - раритет?
И два зала по 20 метров длиной постоянно наполовину пустые.
А как насчёт парка, который забросили и зас.....ли, от Юрина до Потока, там даже "чертово колесо" когда то было, сейчас сплошные наркоманы, прямо рассадник.......
Любовь
Вы желаете чтобы его выкосили закатали асфальтом и сделали парковку на 5000мест?
Адалин-Строй прям безвозмездно хочет подарить парку миллионы рублей, судя по тексту)))
5.10.2017 14:24 Здравый!
И ведь там тоже Адалин делал
5.10.2017 15:33
- гость -
Кстати там зелено было ДО этого ТЦ, да вот так изменился центр города укатили в асфальт все деревья
Кстати, а где кусты высаживают? Деревья вижу, есть немного свежих, а кусты то где высадили?