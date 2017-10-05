НПФ Сбербанка запустил рекламу, которая стала мемом в соцсетях.
Пользователи активно обсуждают плакат с изображением модного гаджета, на который пришло сообщение "Вам поступила пенсия 50 000 рублей".
Комментаторы тут же предположили, что, судя по модели смартфона и размеру пенсии, это сообщение пришло главе Сбербанка Герману Грефу.
Другие расценили такую рекламу как шутку.
шутка года pic.twitter.com/XQmanTM0Zw— 🐷🍂✨ (@OraclePigFuntik) 2 октября 2017 г.
я даже не знаю над чем смеяться, на пенсией в 50т или над тем что у пенсионера айфон, комбо!— Кисель Мозгов (@kisseldecerveau) 3 октября 2017 г.
Пенсионеры с айфонами? Это точно Россия?))— Roman (@SarpovRoman) 3 октября 2017 г.
Другие подмечают, что при такой пенсии тариф "евро по 5 000 будет", вспоминают слова Почтальона Печкина: "Но мы Вам её не отдадим, у Вас документов нет" и отмечают, что "это пенсия за год пришла, расходимся".
Также пользователи отмечают, что были бы не против такой пенсии.
Нормально! Было бы неплохо получать такую пенсию!— Terehin.ss Терехин (@SsTerehin) 4 октября 2017 г.
Стоит отметить, что в банке пояснили, что 50 000 рублей — это цифра, отражающая индивидуальные начисления.
Комментарии
Ну дак этож реклама для государства Москва, а не для нищей России...
Ну пенсионеры разные бывают, если он бывший губернатор, прокурор, депутат или судья, то вполне может такое быть. Это реклама для них.
У никх в евро скорее
Молчите нищеброды. Это пенсия для нас, членов ЕР.
для
5.10.2017 15:52
Десятник
иди учи уроки! и возможно тебя возьмут туда.
у членов ЕР от 100 000 цифры начинаются, школьник.
Да чего возмущаетесь...Может быть это белорусских рублей!))))
5.10.2017 16:39
- гость -
для сведения неучей:
1 белорусский рубль равен 30 российским рублям.
а теперь еще раз посмейся
Комментаторы тут же предположили, что, судя по модели смартфона и размеру пенсии, это сообщение пришло главе Сбербанка Герману Грефу.
Что вы Грефа оскорбляете? А Карлина пенсия больше намного, а ему до грефовой зарплаты как св... то есть высоко. У Грефа пенсия 300 000-600 000 рубликов будет.