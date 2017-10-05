Журнал Forbes подсчитал состояние известной барнаульской семьи Ракшиных. По данным издания, по текущему курсу это около 18 миллиардов рублей, или 310 миллионов долларов. По оценке Forbes, она является самой состоятельной в регионе.
Семья — это сам Ракшин, гендиректор компании, его жена Галина, сын Евгений, юрист с дипломом Алтайского университета, и дочь Алла, выпускница МГИМО. Каждому из них принадлежит по 25% долей в "Марии-Ра", которая в рейтинге 200 крупнейших частных компаний Forbes заняла 106-е место с выручкой 76,3 млрд рублей.
В начале сентября Forbes оценил состояние семьи Ракшиных в 310 миллионов долларов. В ежегодный рейтинг богатейших семей они при этом не попали, потому что "входной билет" в него составлял 950 миллионов.
Два года назад бизнес-издание оценивало состояние семьи Ракшиных в 600 миллионов долларов. Оценка состояния Ракшиных упала вовсе не из-за фундаментальных показателей компании, с ними у "Марии-Ра" все в порядке: выручка сети три года подряд стабильно растет на 14–15%. Подвел фондовый рынок — акции публичных торговых компаний, которые мы используем в качестве аналогов, за год существенно снизились.
В августе Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих семейных кланов страны. Его возглавила семья Гуцериевых с состоянием в 9,91 миллиарда долларов.
Капитал председателя совета директоров "Руснефти" и основного владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Остальные деньги принадлежат его брату Саит-Саламу, племяннику Михаилу Шишханову, сыну Саиду, а также племяннику Билану Ужахову.
В тройку лидеров вошли семья Ротенбергов с состоянием в 4,2 миллиарда долларов и семья Ананьевых. Уточняется, что братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые являются председателями совета директоров "Промсвязьбанка", владеют 2,7 миллиарда долларов.
Комментарии
А кто в России самый богатый? А в мире?
"Капитал председателя совета директоров "Руснефти" и основного владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Остальные деньги принадлежат его брату Саит-Саламу, племяннику Михаилу Шишханову, сыну Саиду, а также племяннику Билану Ужахову"
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Хозяева русской нефти
кровопийцы
и чё делать с таким баблом?
5.10.2017 14:11
Массаж мозга
Руснефть - девятая в списке нефтяных компаний в России.
Газпром, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Ванкорнефть, и так далее...
так что Гуцериева место на подходе к хозяйскому дому
14:23, и что? Гуцериев - вошь, по сравнению с упырём сечиным? Пожалеть его?
Нищеброды!
Как я рада за семью Ракшиных.Процветания им еще большего.Ура.Хоть кто то не нищеброд.
семья Гуцериевых с состоянием в 9,91 миллиарда долларов.
Всё непосильным трудом, день и ночь...
5.10.2017 13:36
- гость -
А кто в России самый богатый? А в мире?
Естественно царь всея Руси.
Всё непосильным трудом, день и ночь...
Между прочим, да.
Да еще в 1993 году в отличии от других начинающих комерсов грамотно Баварина в долю взял.
5.10.2017 14:45
- гость -
Он, говорят от 40 до 200 денег заработал не покладая вёсел. Да, говорят, вложил не в тот офшор
Если тебе 20-30 лет, то успеешь потратить миллиард. А если тебе 65-70 лет, то зачем еще зарабатывать? Разве из-за патологической жадности как у Коробочки Салтыкова-Щедрина.
5.10.2017 15:06
- гость -
а семьи у тебя нет?
или ты только на себя тратишь?
5.10.2017 14:55
- гость -
ОднаБабушкаСказала?
5.10.2017 15:09
- гость
Если семье нужны миллиарды, пускай сами зарабатывают начиная с миллионов.
5.10.2017 15:09
- гость -
Знал человека, который за полгода построил 3 магазина, не отдыхал, умер в 50 лет. Родственники довольны.
Конечно можно иронизировать по поводу богатства этой семьи, но лично я отношусь к ним положительно, хотя работаю в федеральной организации и никак с ними не связан.
Они не жадные, много делают для родного города.
За одну только трассу здоровья им надо огромное спасибо сказать.
Иногда встречаю отца или сына в городе или на трассе здоровья, одеваются скромно, ведут себя вежливо, здороваются, без понтов, без охраны.
Они же наши, свои барнаульцы. Рад, что хоть кто-то из Алтайского края выбился наверх, дай бог им здоровья.
5.10.2017 15:14
- гость -
ну, вот своей семье так и скажешь
Любят завистники считать деньги в чужих карманах.
Коробочка, между прочим, у Гоголя, а не у Щедрина. А Ракшин-молодец, ничего не скажешь.
5.10.2017 15:20
- гость -
Они не жадные, много делают для родного города.
Конечно не жадные. Спроси у счастливой кассирши в их магазине насколько они щедры. Понавешали функционала кассир товаровед грузчик администратор и зп дали как у уборщицы.
Согласен, что не жадные, платят работникам ровно столько, сколько они могут заработать в нашем нищем регионе, не больше, не меньше. Если бы средняя зарплата в крае была, как в России хотя бы, Ракшину пришлось бы платить работникам более высокую зарплату, быть ещё более нежадным а в том, что край нищий - не его вина.
а в том, что край нищий - не его вина
так то да, но и заслуг никаких, т.ч. - по .. на него.
Наямнал
Работать надо как эти люди
Налогов платит миллиарды это не считаете . тысячи рабочих мест.
Зависть затмила.Уважения Ракшиным; Натилову
5.10.2017 16:38
- гость -
Платить налоги не заслуга, а обязанность.
Вроде тоже работаю не покладая рук. Видимо оказываюсь не в то время и не в том месте. А ведь много мне и не надо....миллиончик бы, чтобы ипотеку закрыть! Всего то.
У нас много обязанностей только казна пустая и с работой проблемы.
Баварина в долю взял.
А говорили-Сурикова.
А текучка кадров какая? Зарплата нищенская (вот откуда миллиарды), торгуют в основном дрянью (вот откуда миллиарды), людей вообще не ценят, а ведь знают непонаслышке как живут работающие, но почему-то нищие люди. А сынок их гад гадом. Так про него почти все говорят.
чему тут радоваться и плакать, когда вокруг столько нищебродов?
Ракшин то что то делает для города и края - работает мужик ,молодец.А вот банкиры то где изработались, взять под 5% и дать под 17-20% даже не свои деньги или те кто торгует достоянием народа и страны т.е газ,нефть,уголь и все природные ресурсы и ископаемые которые по конституции принадлежат государству а не конкретному лицу или группе лиц.У Ракшина тоже работёнка не мёд - крутится ведь как то.