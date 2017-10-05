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Журнал Forbes подсчитал многомиллиардное состояние семьи Ракшиных

, ИА "Амител"
Состояние Александра Ракшина оценивается в 18 миллиардов рублей

Журнал Forbes подсчитал состояние известной барнаульской семьи Ракшиных. По данным издания, по текущему курсу это около 18 миллиардов рублей, или 310 миллионов долларов. По оценке Forbes, она является самой состоятельной в регионе.

Семья — это сам Ракшин, гендиректор компании, его жена Галина, сын Евгений, юрист с дипломом Алтайского университета, и дочь Алла, выпускница МГИМО. Каждому из них принадлежит по 25% долей в "Марии-Ра", которая в рейтинге 200 крупнейших частных компаний Forbes заняла 106-е место с выручкой 76,3 млрд рублей.

В начале сентября Forbes оценил состояние семьи Ракшиных в 310 миллионов долларов. В ежегодный рейтинг богатейших семей они при этом не попали, потому что "входной билет" в него составлял 950 миллионов.

Два года назад бизнес-издание оценивало состояние семьи Ракшиных в 600 миллионов долларов. Оценка состояния Ракшиных упала вовсе не из-за фундаментальных показателей компании, с ними у "Марии-Ра" все в порядке: выручка сети три года подряд стабильно растет на 14–15%. Подвел фондовый рынок — акции публичных торговых компаний, которые мы используем в качестве аналогов, за год существенно снизились.

В августе Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих семейных кланов страны. Его возглавила семья Гуцериевых с состоянием в 9,91 миллиарда долларов.

Капитал председателя совета директоров "Руснефти" и основного владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Остальные деньги принадлежат его брату Саит-Саламу, племяннику Михаилу Шишханову, сыну Саиду, а также племяннику Билану Ужахову.

В тройку лидеров вошли семья Ротенбергов с состоянием в 4,2 миллиарда долларов и семья Ананьевых. Уточняется, что братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, которые являются председателями совета директоров "Промсвязьбанка", владеют 2,7 миллиарда долларов.

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Комментарии

5.10.2017 13:36
- гость -

А кто в России самый богатый? А в мире?

0  0
5.10.2017 14:11
Массаж мозга

"Капитал председателя совета директоров "Руснефти" и основного владельца группы "Сафмар" Михаила Гуцериева оценивается в 5,5 миллиарда долларов. Остальные деньги принадлежат его брату Саит-Саламу, племяннику Михаилу Шишханову, сыну Саиду, а также племяннику Билану Ужахову"
---------
Хозяева русской нефти

0  0
5.10.2017 14:18
гость

кровопийцы

0  0
5.10.2017 14:22
- гость -

и чё делать с таким баблом?

0  0
5.10.2017 14:23
- гость -

5.10.2017 14:11
Массаж мозга
Руснефть - девятая в списке нефтяных компаний в России.
Газпром, Роснефть, Лукойл, Татнефть, Ванкорнефть, и так далее...
так что Гуцериева место на подходе к хозяйскому дому

0  0
5.10.2017 14:31
Массаж мозга

14:23, и что? Гуцериев - вошь, по сравнению с упырём сечиным? Пожалеть его?

0  0
5.10.2017 14:32
- гость -

Нищеброды!

0  0
5.10.2017 14:36
Нищебродка.

Как я рада за семью Ракшиных.Процветания им еще большего.Ура.Хоть кто то не нищеброд.

0  0
5.10.2017 14:40
- гость -

семья Гуцериевых с состоянием в 9,91 миллиарда долларов.

Всё непосильным трудом, день и ночь...

0  0
5.10.2017 14:45
- гость -

5.10.2017 13:36
- гость -
А кто в России самый богатый? А в мире?

Естественно царь всея Руси.

0  0
5.10.2017 14:48
- гость -


Всё непосильным трудом, день и ночь...

Между прочим, да.
Да еще в 1993 году в отличии от других начинающих комерсов грамотно Баварина в долю взял.

0  0
5.10.2017 14:55
- гость -

5.10.2017 14:45
- гость -
Он, говорят от 40 до 200 денег заработал не покладая вёсел. Да, говорят, вложил не в тот офшор

0  0
5.10.2017 15:06
- гость -

Если тебе 20-30 лет, то успеешь потратить миллиард. А если тебе 65-70 лет, то зачем еще зарабатывать? Разве из-за патологической жадности как у Коробочки Салтыкова-Щедрина.

0  0
5.10.2017 15:09
- гость -

5.10.2017 15:06
- гость -
а семьи у тебя нет?
или ты только на себя тратишь?

0  0
5.10.2017 15:10
- гость -

5.10.2017 14:55
- гость -
ОднаБабушкаСказала?

0  0
5.10.2017 15:14
- гость -

5.10.2017 15:09
- гость

Если семье нужны миллиарды, пускай сами зарабатывают начиная с миллионов.

0  0
5.10.2017 15:18
- гость -

5.10.2017 15:09
- гость -

Знал человека, который за полгода построил 3 магазина, не отдыхал, умер в 50 лет. Родственники довольны.

0  0
5.10.2017 15:20
- гость -


Конечно можно иронизировать по поводу богатства этой семьи, но лично я отношусь к ним положительно, хотя работаю в федеральной организации и никак с ними не связан.

Они не жадные, много делают для родного города.

За одну только трассу здоровья им надо огромное спасибо сказать.

Иногда встречаю отца или сына в городе или на трассе здоровья, одеваются скромно, ведут себя вежливо, здороваются, без понтов, без охраны.

Они же наши, свои барнаульцы. Рад, что хоть кто-то из Алтайского края выбился наверх, дай бог им здоровья.

0  0
5.10.2017 15:24
- гость -

5.10.2017 15:14
- гость -
ну, вот своей семье так и скажешь

0  0
5.10.2017 15:24
- гость -

Любят завистники считать деньги в чужих карманах.

0  0
5.10.2017 15:30
гость

Коробочка, между прочим, у Гоголя, а не у Щедрина. А Ракшин-молодец, ничего не скажешь.

0  0
5.10.2017 15:43
- гость -


5.10.2017 15:20
- гость -
Они не жадные, много делают для родного города.

Конечно не жадные. Спроси у счастливой кассирши в их магазине насколько они щедры. Понавешали функционала кассир товаровед грузчик администратор и зп дали как у уборщицы.

0  0
5.10.2017 15:50
Павсекакий

Согласен, что не жадные, платят работникам ровно столько, сколько они могут заработать в нашем нищем регионе, не больше, не меньше. Если бы средняя зарплата в крае была, как в России хотя бы, Ракшину пришлось бы платить работникам более высокую зарплату, быть ещё более нежадным а в том, что край нищий - не его вина.

0  0
5.10.2017 16:12
- гость -

а в том, что край нищий - не его вина

так то да, но и заслуг никаких, т.ч. - по .. на него.

0  0
5.10.2017 16:28
- гость -

Наямнал

0  0
5.10.2017 16:29
- гость -

Работать надо как эти люди

0  0
5.10.2017 16:38
- гость -

Налогов платит миллиарды это не считаете . тысячи рабочих мест.
Зависть затмила.Уважения Ракшиным; Натилову

0  0
5.10.2017 16:50
- гость -


5.10.2017 16:38
- гость -
Платить налоги не заслуга, а обязанность.

0  0
5.10.2017 17:07
- гость -

Вроде тоже работаю не покладая рук. Видимо оказываюсь не в то время и не в том месте. А ведь много мне и не надо....миллиончик бы, чтобы ипотеку закрыть! Всего то.

0  0
5.10.2017 17:11
- гость -

У нас много обязанностей только казна пустая и с работой проблемы.

0  0
5.10.2017 17:13
- гость -

Баварина в долю взял.

А говорили-Сурикова.

0  0
5.10.2017 17:17
- гость -

А текучка кадров какая? Зарплата нищенская (вот откуда миллиарды), торгуют в основном дрянью (вот откуда миллиарды), людей вообще не ценят, а ведь знают непонаслышке как живут работающие, но почему-то нищие люди. А сынок их гад гадом. Так про него почти все говорят.

0  0
5.10.2017 17:57
Змей

чему тут радоваться и плакать, когда вокруг столько нищебродов?

0  0
5.10.2017 19:22
гости

Ракшин то что то делает для города и края - работает мужик ,молодец.А вот банкиры то где изработались, взять под 5% и дать под 17-20% даже не свои деньги или те кто торгует достоянием народа и страны т.е газ,нефть,уголь и все природные ресурсы и ископаемые которые по конституции принадлежат государству а не конкретному лицу или группе лиц.У Ракшина тоже работёнка не мёд - крутится ведь как то.

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