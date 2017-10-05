Четверг, 5 Октябрь, 19:33

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

В каком микрорайоне вы бы хотели жить?

Какое название больше подходит для пешеходной зоны на улице Мало-Тобольская в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,58
€ 67,78
Brent
$ 51,5
4°
Обь
184см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День Учителя-2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Лидер "Джебхат ан-Нусры" впал в кому после удара ВКС РФ в Сирии

, ИА "Амител"
Также российская авиация ликвидировала 49 боевиков группировки и крупнейший арсенал

Фото: 3mv.ru

Лидер террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни после авиаудара ВКС РФ в Сирии впал в кому. Об этом в четверг, 5 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток ведомство продолжало спецмероприятия по ликвидации террористов "Джебхат ан-Нусры", которые атаковали 18 сентября наблюдательный пост военной полиции РФ на границе зоны деэскалации Идлиб. Подчеркивается, что, по данным Минобороны, уничтожение командования боевиков и впадение в кому аль-Джуляни вызвало замешательство террористов по всей провинции Идлиб.

Также авиация уничтожила самый крупный заглубленный арсенал группировки в Сирии, где хранилось свыше тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.

В сообщении отмечается, что склад боеприпасов уничтожили специальным авиационным боеприпасом большой мощности, который был предназначен для поражения заглубленных объектов. От детонации боеприпасов разгорелся пожар, продолжавшийся несколько часов, пока они полностью не выгорели.

Кроме этого, ВКС РФ уничтожили в Сирии 49 боевиков "Джебхат ан-Нусры", включая семь лидеров формирований боевиков "восточного сектора" группировки. 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

5.10.2017 13:45
- гость -

"Григорий Цуркану и Роман Заболотный воевали на Донбассе, а затем отправились в Сирию, чтобы поддерживать диктатора-друга Путина. Там они и погибли.

По данным блогера Эль-Мюрида, обоих пленных россиян казнили в городе Маядин боевики Исламского государства.

Как известно, в министерстве обороны РФ от Цуркану и Заболотного открестились.

Тем временем, о них вспыли новые факты. Как оказалось, Заболотный воевал на стороне "ЛНР" в составе группировки донских казаков. Его сообщник вступил в так называемое "Боевое братство", будучи ветераном войны в Сирии и Югославии.

"В последние дни террористы ИГИЛ казнили от семи до девяти российских солдат", - отметил Эль-Мюрид." (с)

0  0
5.10.2017 13:56
- гость -

Статистика Минобороны по реальной обстановке недоступна, а в общем доступе есть только какие-то несусветные тысячи убитых боевиков с не более сусветными тысячами штабов и прочих стратегически важных сортиров.

0  0
5.10.2017 13:57
- гость -

5.10.2017 13:45
- гость -
ололёшин миньон, ты кури матчасть:
эти 2-е, кого показали по джихадским СМИ - не являются солдатами ВС РФ.
они - наемники ЧВК Славянский легион с офисом в Гонконге.
да, один из них казак, а другой воевал в ЛНР и ранее в Сербии.
да, они когда то, лет 15 назад служили в армии, но затем занимались тем, что называется наёмничество.
они сознательно шли на свой страх и риск, государство за ними не стояло.

а твоему толику эль-мюриды веры на грош в базарный день. эта проститутка барражирует в показаниях в зависимости от заказчика инфы.

0  0
5.10.2017 13:58
- гость -

5.10.2017 13:56
- гость -
конечно, ты-то от Дождя и Эха Мацы более информирован, да?)

0  0
5.10.2017 14:03
- гость -

Брехня, 49 боевиков, ну-ну, кто счетоводом то был, впал в кому,от страху или может больной какой был, было уже 38 снайперов Ельцина , плавали , знаем..

0  0
5.10.2017 14:05
- гость -

5.10.2017 14:03
- гость -
а ты не слышал, что такая штука есть, беспилотник называется?
и сия штука может очень качественно заснять результат налёта)

0  0
5.10.2017 14:10
- гость -


Лидер "Джебхат ан-Нусры" впал в кому после удара ВКС РФ в Сирии

беспилотники МО РФ теперь и диагнозы ставят

0  0
5.10.2017 14:14
- гость -

Стесняюсь всё спросить верховного главнокомандующего когда Сирия НАШ?

0  0
5.10.2017 14:17
Массаж мозга

"наемники ЧВК Славянский легион с офисом в Гонконге."
----------
И кто же платит этим наёмникам за войну с ИГИЛ?

0  0
5.10.2017 14:21
- гость -

Российские "Умные" бомбы и ракеты абсолютно не трогают мирных людей, а тем более женщин и детей, убивая избирательно боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)

0  0
5.10.2017 14:24
- гость -

5.10.2017 14:21
- гость -
точно. они точно такие же, какие и американцы швыряют по всему миру, ничем не отличаются.

0  0
5.10.2017 14:25
- гость -

5.10.2017 14:17
Массаж мозга

Гугл есть? найди контакты, позвони, спроси. там точно ответят. стопудово.

0  0
5.10.2017 14:31
- гость -

5.10.2017 14:10
- гость -
нет, беспилотниками диагнозы не ставят, диагнозы ставят согласно разведданных.
а что касается беспилотнов, то ими можно посчитать количество остывших басмачей.
ты же, тупоголовое, вякнуло, что про брехню, и что посчитать невозможно

0  0
5.10.2017 14:34
Массаж мозга

"там точно ответят."
-------
Ты уже звонил? Готов поверить незнакомым дядям, отправляющим людей на войну?

0  0
5.10.2017 14:37
- гость -

5.10.2017 14:10
- гость -
нет, беспилотниками диагнозы не ставят, диагнозы ставят согласно разведданных.

Хаа-аааааа-ха! Ну это перл, часом не из мин. здрава Алтайского края строчишь?

0  0
5.10.2017 14:41
- гость -

Онемел, что ли?

0  0
5.10.2017 14:41
Циничный котик

Российские бомбы не только убивают исключительно боевиков, но и, видимо, посылают отчет с полным списком погибших и диагнозы раненных

0  0
5.10.2017 14:42
- гость -

Пример ливийской операции НАТО: на 1 боевой вылет НАТО гоняло два разведывательных плюс один - обеспечивающий. На один боевой вылет приходились одна-две уничтоженных цели - и НАТО считает такое применение очень даже эффективным. Никаких десятков тысяч командных пунктов и двух с половиной тысяч только убитых за десять дней. НАТО слишком уважает себя, чтобы так нагло врать.

0  0
5.10.2017 14:43
- гость -

5.10.2017 14:34
Массаж мозга
а мне это без интереса.
ты же задаешь вопросы, ты и звони.

0  0
5.10.2017 14:44
- гость -

5.10.2017 14:37
- гость -
да-да, из его самого, из минздрава.
приходи, я и тебе диагноз оформлю.

0  0
5.10.2017 14:45
- гость -

5.10.2017 14:41
Циничный котик
какие коты смышлёные нынче народились)
вас вот сколько в приплоде было?
с родословной?
кастрированный?
к лотку приучен?

0  0
5.10.2017 14:46
- гость -

5.10.2017 14:42
- гость -
а может элементарно интенсивность вылетов у наших выше, и спектр применяемого оружия?
да и у НАТО нет цели победить ИГИЛ, их цель обозначить якобы боевые действия.

0  0
5.10.2017 14:49
- гость -

Ну, и про вранье. Наше Минобороны доложило, что в результате успешного авиаудара ранен Джуляни и уничтожен весь высший комсостав Джебхат ан-Нусры. В подтверждение своего заявления выложена запись, однако уже есть сообщения, что как минимум часть этой записи выкладывалась днем ранее сирийским каналом по поводу совсем другой истории. Возможно, российское минобороны просто скомпилировало кадры для убедительности, а возможно - опять солгали. В конце концов, если президенту подсовывают фейковые ролики, то мы чем лучше?

0  0
5.10.2017 14:53
- гость -

Вот что интересно. На день рождения Медведева Калибры пускали. Будут ли их пускать 7-го октября или уже все кончились?

0  0
5.10.2017 14:53
- гость -

5.10.2017 14:49
- гость -

ролик с якобы химатакой Асада тоже крутили по всем мировым СМИ, однако так затем и не смогли фактами подтвердить его правдивость, и инфоволна сошла на нет.
про химоружие Хусейна напомнить, или сами помните?

это про вранье.
вранье США и НАТО.

0  0
5.10.2017 14:56
- гость -

5.10.2017 14:53
- гость -
конечно кончились.
их ведь по особым случаям делают и шмаляют)

не пойму, а че тогда НАТО так кипишует по поводу русской угрозы?
ведь по словами такого прославленного военного аналитега как безымянное г в 14:53(1), это пшик)

0  0
5.10.2017 14:57
- гость -

5.10.2017 14:53
- гость -

Все врут. Это называется информационная война. Кто лучше соврет, кто правдоподобней...

0  0
5.10.2017 14:58
- гость -


5.10.2017 14:49
- гость -
Возможно, российское минобороны просто скомпилировало

И чо, мы должны верить твоим больным "возможно" ?
Возможно я проснулся, а возможно еще сплю, ага

0  0
5.10.2017 15:01
- гость -

для14-53
-на вас всех хватит Калибров .не волнуйся и не переживай.секир башка всем вам урххам будет.

0  0
5.10.2017 15:02
Перефразирую

На день рождения Медведева запустили 7 Калибров. Сколько запустят 7-го октября? Вот и увидим, кто главней

0  0
5.10.2017 15:07
- гость -

НАТО госпиталя обычно бомбит и свадьбы. они сильно не заморачиваются, ибо это увеличивает потери

0  0
5.10.2017 15:08
- гость -

5.10.2017 15:02
Перефразирую

есть сомнения?
или главность только Калибрами измеряете?

0  0
5.10.2017 15:19
- гость -

А зачем главари анусры собрались такой толпой? Побухать было не с кем?

0  0
5.10.2017 15:20
кот Бегемот

А чего так эта новость либерасов корежит. им нусра братьями приходятся? Ну тогда секим башка и дело в архив

0  0
5.10.2017 15:29
коту

Ну так первую партию в 700 человек в сентябре уже выслали из страны куда глаза глядят.
будет наверное и вторая.

0  0
5.10.2017 16:37
- гость -

5.10.2017 14:05
- гость -
а ты не слышал, что такая штука есть, беспилотник называется?
и сия штука может очень качественно заснять результат налёта)
---
А где можно поглядеть видеозапись с этого беспилотника?

0  0
5.10.2017 16:41
- гость -

5.10.2017 14:53
- гость -
ролик с якобы химатакой Асада тоже крутили по всем мировым СМИ, однако так затем и не смогли фактами подтвердить его правдивость
---
"Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением газа зарина, имевшим место в апреле этого года в Сирии, стоят власти этой страны, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.
По тем же данным, сирийские власти не менее семи раз применяли химоружие в период с марта по июль этого года."
Комиссия ООН с вами не согласна.

0  0
5.10.2017 16:42
- гость -

А Акимфий предупреждал

0  0
5.10.2017 16:53
- гость -

5.10.2017 15:01
- гость -
-на вас всех хватит Калибров .не волнуйся и не переживай.секир башка всем вам урххам будет.
---
Интересно, отчего это после двух первых запусков с Каспийского моря все остальные делались только "из восточного района Средиземного моря"? Что-то при пусках с Каспия идет не так?

0  0
5.10.2017 17:19
- гость -

Что-то мне это напоминает...

"Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии в результате российского авиаудара, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в конце мая в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ."

Потом вдруг в сентябре:
"Главарь «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади выступил с обращением к своим соратникам. Оно обнародовано пропагандистским ресурсом группировки «Аль-Фуркан», сообщается в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.
Уточняется, что согласно затронутым в речи аль-Багдади темам, он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке."

0  0
5.10.2017 17:57
Гонец из Пензы

дык у этого аль-багдади девять жизней. а мы котов душили-душили

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
19:21
На Алтае осудили директора реабилитационного центра для детей-инвалидов 0
18:52
Нобелевскую премию по литературе вручили британцу Кадзуо Исигуро 0
18:34
Минобороны опубликовало видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии 0
18:27
Бывший алтайский депутат возглавит фракцию "Единая Россия" в Госдуме 0
18:04
СМИ: роботы заменят людей к 2035 году 0
17:51
Барнаульцы посмотрели три серии нового сезона "Физрука" на большом экране 0
17:43
Земфира и Рената Литвинова поженились – СМИ 8
17:28
Бывшего мэра Горно-Алтайска Облогина выпустили из-под домашнего ареста 0
17:01
Сейф Улюкаева: золотые "блины", мультивалютная корзина и иное нажитое 4
16:58
"Грильница" показала, как готовит блюда, и накормила барнаульцев шаурмой 0
16:32
Подследственного управделами алтайского губернатора отстранили от должности 13
16:27
Депутат Госдумы Зобнев лично проконтролировал капремонт в Барнауле 3
16:15
Заработная плата педагогов Алтайского края начнет расти с 2018 года 5
16:02
Против барнаульца, сбившего мотоциклиста, возбудили уголовное дело 4
15:51
После отпуска в четверг: Дугин проверил, как достраивают парк и набережную 3
15:34
СМИ сообщили об отставке губернатора Новосибирской области Городецкого 0
15:29
Йода и доктор Хаус: в Twitter креативно подошли к флешмобу #Любимыйучитель 0
15:16
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Харьковской области 1
15:15
Бийчанка убила собутыльника, а затем того, кто помогал ей спрятать труп 5
15:04
Россия не попала в рейтинг 100 стран с качественными дорогами 11
14:51
"У нас огромные долги": приют "Ласка" просит помощи у барнаульцев 61
14:33
Карлин пошутил, что не ремонтирует пластиковые окна в администрации края 3
14:23
"Шутка года": соцсети высмеяли рекламу Сбербанка о пенсиях 8
14:14
Озеро Михайловское в Алтайском крае расчистят за 33 миллиона рублей 3
14:04
Налог на "супернаследство" может появиться в России 6
13:51
Фестивали светошаров в России могут запретить 1
13:37
Лидер "Джебхат ан-Нусры" впал в кому после удара ВКС РФ в Сирии 41
13:24
Журнал Forbes подсчитал многомиллиардное состояние семьи Ракшиных 34
13:16
Восстановление "Изумрудного": власти рассказали, что будет в парке 13
13:07
"Острая, как Путин": в США будут продавать пиццу ко дню рождения главы РФ 4
13:00
Быть гениальным – просто: детей в Барнауле обучат ментальной математике 2
12:52
Российским компаниям разрешат выращивать искусственные органы с 2018 года 1
12:41
Карлин объяснил, почему на Алтае слабо развиты информационные технологии 10
12:27
Губернатор Алтайского края поздравил учителей с их праздником 2
12:14
Тело новорожденного ребенка, завернутое в пакет, обнаружили в Бийске 11
12:14
Город выше горизонта: фото удивительного барнаульского неба 1
12:08
И тем, и другим: куда перенесли остановку на Канатном проезде в Барнауле 4
12:00
Как проголосовать за номинанта премии "Народный знак качества" 0
11:52
Четыре школы Алтайского края вошли в ТОП лучших школ России 1
11:45
"Дискотека Авария" и салют: ТРЦ Весна отпраздновал день рождения 0
11:40
Центр есть центр: какие районы Барнаула наиболее удобны для жизни 37
11:32
Экс-депутата Мастинина из-за голодовки поместили под наблюдение врачей 3
11:27
Капремонт улицы Мусоргского завершили в Барнауле 7
11:17
Подал заявку на кредит – жди мошенников. Как выманивают деньги у россиян 8
11:10
Это смешно: перед барнаульцами выступят чемпионы КВН "Уральские пельмени" 7
11:09
Жителя США арестовали за угрозы устроить бойню, "как в Вегасе" 0
10:54
Электроникой учителя не заменить – министр образования Алтайского края 15
10:38
Судебные приставы в Барнауле арестовали продукцию интим-магазина 20
10:30
Абоненты Tele2 помогают развивать детские проекты в регионах 1
10:28
Легенды на старте: как прошли гонки ретроавтомобилей в Москве 0
10:18
Эксперты подсчитали количество жертв в результате ядерного удара КНДР 9
10:08
Алтайские полицейские задержали серийных гаражных воров 1
10:00
Конкурс школьных интернет-проектов стартовал в Барнауле 2 октября 0
09:56
Британский пранкер "уволил" Терезу Мэй в прямом эфире 1
09:40
Король Саудовской Аравии впервые прибыл в Россию 25
09:29
Бывший глава Приморского края объяснил свою отставку 11
09:17
ФБР не связывает атаку в Лас-Вегасе с терроризмом 2
09:08
Около 20 пожарных тушили ночью пожар в рубцовском кафе 0
09:00
Смогут ли дольщики дома-долгостроя в Новоалтайске получить квартиры? 0
08:58
Облако в виде змеи увидели в небе над Японией 0
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 5 октября 4
08:21
Двухлетняя девочка в Прикамье задолжала за капремонт 10 тысяч рублей 10
07:53
Списания с карты, проблемы на работе. Что будет, если не платить за свет? 8
07:49
Десять лучших фильмов о школе и учителях 3
07:30
Десятка лучших: стартовал второй этап премии "Народный знак качества" 1
07:23
Со смартфоном в руках: как гаджет помог журналисту в День Барнаула 7
07:12
Когда провалил сроки: как достраивается проблемный мост через Пивоварку 11
07:03
Аллею в честь Сталинградской битвы высадят в алтайском селе Бобровка 0
06:43
Внутри кота – теплота: осенние коты на улицах Барнаула 9
06:22
Джеймсу Бонду 55 лет. Как менялся британский шпион, его враги и девушки 0
06:14
Лучший друг: известные люди Алтайского края о любимых педагогах 4
06:04
Дожди в дожде и с дождем: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 октября 0
05:48
Зал для занятий боксом открыли в алтайской исправительной колонии 17
04:13
Две алтайские школы вошли в рейтинг 200 лучших в России 7
03:01
Путин уволил губернатора Приморского края Владимира Миклушевского 1
02:21
Маткапитал предлагают разрешить использовать на оплату частного детсада 2
01:29
Вакансия "волшебника" с требованием "грамотной усной речи" насмешила людей 0
00:54
Самый нелепый пешеходный переход нашли в Иркутской области 5

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.