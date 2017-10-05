Фото: 3mv.ru
Лидер террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни после авиаудара ВКС РФ в Сирии впал в кому. Об этом в четверг, 5 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве отметили, что в течение прошедших суток ведомство продолжало спецмероприятия по ликвидации террористов "Джебхат ан-Нусры", которые атаковали 18 сентября наблюдательный пост военной полиции РФ на границе зоны деэскалации Идлиб. Подчеркивается, что, по данным Минобороны, уничтожение командования боевиков и впадение в кому аль-Джуляни вызвало замешательство террористов по всей провинции Идлиб.
Также авиация уничтожила самый крупный заглубленный арсенал группировки в Сирии, где хранилось свыше тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии.
В сообщении отмечается, что склад боеприпасов уничтожили специальным авиационным боеприпасом большой мощности, который был предназначен для поражения заглубленных объектов. От детонации боеприпасов разгорелся пожар, продолжавшийся несколько часов, пока они полностью не выгорели.
Кроме этого, ВКС РФ уничтожили в Сирии 49 боевиков "Джебхат ан-Нусры", включая семь лидеров формирований боевиков "восточного сектора" группировки.
Комментарии
"Григорий Цуркану и Роман Заболотный воевали на Донбассе, а затем отправились в Сирию, чтобы поддерживать диктатора-друга Путина. Там они и погибли.
По данным блогера Эль-Мюрида, обоих пленных россиян казнили в городе Маядин боевики Исламского государства.
Как известно, в министерстве обороны РФ от Цуркану и Заболотного открестились.
Тем временем, о них вспыли новые факты. Как оказалось, Заболотный воевал на стороне "ЛНР" в составе группировки донских казаков. Его сообщник вступил в так называемое "Боевое братство", будучи ветераном войны в Сирии и Югославии.
"В последние дни террористы ИГИЛ казнили от семи до девяти российских солдат", - отметил Эль-Мюрид." (с)
Статистика Минобороны по реальной обстановке недоступна, а в общем доступе есть только какие-то несусветные тысячи убитых боевиков с не более сусветными тысячами штабов и прочих стратегически важных сортиров.
5.10.2017 13:45
- гость -
ололёшин миньон, ты кури матчасть:
эти 2-е, кого показали по джихадским СМИ - не являются солдатами ВС РФ.
они - наемники ЧВК Славянский легион с офисом в Гонконге.
да, один из них казак, а другой воевал в ЛНР и ранее в Сербии.
да, они когда то, лет 15 назад служили в армии, но затем занимались тем, что называется наёмничество.
они сознательно шли на свой страх и риск, государство за ними не стояло.
а твоему толику эль-мюриды веры на грош в базарный день. эта проститутка барражирует в показаниях в зависимости от заказчика инфы.
5.10.2017 13:56
- гость -
конечно, ты-то от Дождя и Эха Мацы более информирован, да?)
Брехня, 49 боевиков, ну-ну, кто счетоводом то был, впал в кому,от страху или может больной какой был, было уже 38 снайперов Ельцина , плавали , знаем..
5.10.2017 14:03
- гость -
а ты не слышал, что такая штука есть, беспилотник называется?
и сия штука может очень качественно заснять результат налёта)
Лидер "Джебхат ан-Нусры" впал в кому после удара ВКС РФ в Сирии
беспилотники МО РФ теперь и диагнозы ставят
Стесняюсь всё спросить верховного главнокомандующего когда Сирия НАШ?
"наемники ЧВК Славянский легион с офисом в Гонконге."
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И кто же платит этим наёмникам за войну с ИГИЛ?
Российские "Умные" бомбы и ракеты абсолютно не трогают мирных людей, а тем более женщин и детей, убивая избирательно боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ)
5.10.2017 14:21
- гость -
точно. они точно такие же, какие и американцы швыряют по всему миру, ничем не отличаются.
5.10.2017 14:17
Массаж мозга
Гугл есть? найди контакты, позвони, спроси. там точно ответят. стопудово.
5.10.2017 14:10
- гость -
нет, беспилотниками диагнозы не ставят, диагнозы ставят согласно разведданных.
а что касается беспилотнов, то ими можно посчитать количество остывших басмачей.
ты же, тупоголовое, вякнуло, что про брехню, и что посчитать невозможно
"там точно ответят."
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Ты уже звонил? Готов поверить незнакомым дядям, отправляющим людей на войну?
5.10.2017 14:10
- гость -
нет, беспилотниками диагнозы не ставят, диагнозы ставят согласно разведданных.
Хаа-аааааа-ха! Ну это перл, часом не из мин. здрава Алтайского края строчишь?
Онемел, что ли?
Российские бомбы не только убивают исключительно боевиков, но и, видимо, посылают отчет с полным списком погибших и диагнозы раненных
Пример ливийской операции НАТО: на 1 боевой вылет НАТО гоняло два разведывательных плюс один - обеспечивающий. На один боевой вылет приходились одна-две уничтоженных цели - и НАТО считает такое применение очень даже эффективным. Никаких десятков тысяч командных пунктов и двух с половиной тысяч только убитых за десять дней. НАТО слишком уважает себя, чтобы так нагло врать.
5.10.2017 14:34
Массаж мозга
а мне это без интереса.
ты же задаешь вопросы, ты и звони.
5.10.2017 14:37
- гость -
да-да, из его самого, из минздрава.
приходи, я и тебе диагноз оформлю.
5.10.2017 14:41
Циничный котик
какие коты смышлёные нынче народились)
вас вот сколько в приплоде было?
с родословной?
кастрированный?
к лотку приучен?
5.10.2017 14:42
- гость -
а может элементарно интенсивность вылетов у наших выше, и спектр применяемого оружия?
да и у НАТО нет цели победить ИГИЛ, их цель обозначить якобы боевые действия.
Ну, и про вранье. Наше Минобороны доложило, что в результате успешного авиаудара ранен Джуляни и уничтожен весь высший комсостав Джебхат ан-Нусры. В подтверждение своего заявления выложена запись, однако уже есть сообщения, что как минимум часть этой записи выкладывалась днем ранее сирийским каналом по поводу совсем другой истории. Возможно, российское минобороны просто скомпилировало кадры для убедительности, а возможно - опять солгали. В конце концов, если президенту подсовывают фейковые ролики, то мы чем лучше?
Вот что интересно. На день рождения Медведева Калибры пускали. Будут ли их пускать 7-го октября или уже все кончились?
5.10.2017 14:49
- гость -
ролик с якобы химатакой Асада тоже крутили по всем мировым СМИ, однако так затем и не смогли фактами подтвердить его правдивость, и инфоволна сошла на нет.
про химоружие Хусейна напомнить, или сами помните?
это про вранье.
вранье США и НАТО.
5.10.2017 14:53
- гость -
конечно кончились.
их ведь по особым случаям делают и шмаляют)
не пойму, а че тогда НАТО так кипишует по поводу русской угрозы?
ведь по словами такого прославленного военного аналитега как безымянное г в 14:53(1), это пшик)
5.10.2017 14:53
- гость -
Все врут. Это называется информационная война. Кто лучше соврет, кто правдоподобней...
5.10.2017 14:49
- гость -
Возможно, российское минобороны просто скомпилировало
И чо, мы должны верить твоим больным "возможно" ?
Возможно я проснулся, а возможно еще сплю, ага
для14-53
-на вас всех хватит Калибров .не волнуйся и не переживай.секир башка всем вам урххам будет.
На день рождения Медведева запустили 7 Калибров. Сколько запустят 7-го октября? Вот и увидим, кто главней
НАТО госпиталя обычно бомбит и свадьбы. они сильно не заморачиваются, ибо это увеличивает потери
5.10.2017 15:02
Перефразирую
есть сомнения?
или главность только Калибрами измеряете?
А зачем главари анусры собрались такой толпой? Побухать было не с кем?
А чего так эта новость либерасов корежит. им нусра братьями приходятся? Ну тогда секим башка и дело в архив
Ну так первую партию в 700 человек в сентябре уже выслали из страны куда глаза глядят.
будет наверное и вторая.
5.10.2017 14:05
- гость -
а ты не слышал, что такая штука есть, беспилотник называется?
и сия штука может очень качественно заснять результат налёта)
---
А где можно поглядеть видеозапись с этого беспилотника?
5.10.2017 14:53
- гость -
ролик с якобы химатакой Асада тоже крутили по всем мировым СМИ, однако так затем и не смогли фактами подтвердить его правдивость
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"Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В ООН пришли к выводу, что за инцидентом с применением газа зарина, имевшим место в апреле этого года в Сирии, стоят власти этой страны, сообщили в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию преступлений в области прав человека в Сирии.
По тем же данным, сирийские власти не менее семи раз применяли химоружие в период с марта по июль этого года."
Комиссия ООН с вами не согласна.
А Акимфий предупреждал
5.10.2017 15:01
- гость -
-на вас всех хватит Калибров .не волнуйся и не переживай.секир башка всем вам урххам будет.
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Интересно, отчего это после двух первых запусков с Каспийского моря все остальные делались только "из восточного района Средиземного моря"? Что-то при пусках с Каспия идет не так?
Что-то мне это напоминает...
"Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, по предварительным данным, уничтожен в Сирии в результате российского авиаудара, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Удар самолетов Су-35 и Су-34 был нанесен в конце мая в южном предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ."
Потом вдруг в сентябре:
"Главарь «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади выступил с обращением к своим соратникам. Оно обнародовано пропагандистским ресурсом группировки «Аль-Фуркан», сообщается в Telegram-канале Directorate 4, занимающемся мониторингом деятельности террористов.
Уточняется, что согласно затронутым в речи аль-Багдади темам, он в курсе происходящего в зонах вооруженных столкновений членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке."
дык у этого аль-багдади девять жизней. а мы котов душили-душили