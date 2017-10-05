Министерство природы России проверит, насколько соответствует природоохранному законодательству деятельность организаторов "фестивалей светошаров".
Как сообщается на сайте министерства, в учреждение поступает множество жалоб от граждан, которые требуют запретить фестивали, участники которых массово выпускают воздушные шары со светодиодными лампами.
Дело в том, что для освещения шара используются элементы, которые содержат вредные и опасные вещества для окружающей среды и человека. Так, например, пальчиковая батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20 м2 территории, а также грунтовые воды.
Помимо этого, после таких фестивалей остается множество пластиковых или бумажных отходов, которые загрязняют значительные по площади территории, оказываются в водоемах и на деревьях.
Напомним, Минприроды России планирует ужесточить штрафы за нарушение законодательства в сфере обращения с отходами. В частности, ведомство пообещало повысить штраф до 200 тыс. руб. за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами.
Комментарии
Ежедневный пивас в полторахах загрязняет мощнее чем редкие фестивали шаров.
Подложки для мяса/овощей в супермаркетах - это вообще бомба для природы.
Упаковочная пленка, жевательная резинка, одноразовые стаканчики и тарелки, чашки от доширака - список можно продолжать. В каждой корзине Ленты там столько яда для природы.
Но работать мы будем именно с шарами ибо там все зло..