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Специалисты с августа ведут работы по расчистке озера Михайловского в Алтайском крае. За полтора года с площади свыше 30 гектаров будет убран растительно-корневой слой, расчищены заросли камыша и удалены более 180 тысяч кубометров иловых отложений. Об этом пишет пресс-служба правительства региона.
Подчеркивается, что на эти цели из федерального бюджета будет направлено 33,5 миллиона рублей. Проект получил финансирование в рамках реализации отдельных полномочий в области водных отношений, переданных региону Россией.
В сообщении отмечается, что озеро вытянуто в длину на три километра. Водоем разделили земляной дамбой на две неравные части — восточную (площадь — 37,8 гектара) и западную (7,59 гектара). В данный момент ведется перекачка воды с одной половины на другую. По словам прораба предприятия "Бийскмелиоводострой" Ильи Кривобокова, "оборудование работает круглосуточно, за сутки перекачивает до 20 тысяч кубических метров воды. Люди работают в три смены". Он добавил, что в таком темпе работа будет вестись еще в течение двух-трех недель. Часть озера необходимо успеть осушить до холодов, после чего начнется этап его расчистки.
Основная техника задействована в работах в западной части озера. На осушенном участке ведется расчистка дна водоема. Три экскаватора углубляют его за счет удаления ила, который вывозят на специальный полигон. Семь КамАЗов каждый день совершают около 25 рейсов.
В Минприроды региона сообщают, что после расчистки озеро станет глубже, а также увеличится в размерах: длина Михайловского станет больше на 100 метров, а ширина — на 50 метров.
В заключение отмечается, что расчистка озера снизит концентрацию загрязняющих органических веществ в водоеме и улучшит качество воды, создаст благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку. После этого местные жители смогут использовать воду из озера для хозяйственных нужд.
Комментарии
Интересно у кого новый Лэнд появится или домик в 400 кв.метров....
поаккуратнее бы с расчисткой. Сколько озер в крае высохло после таких расчисток, а в лебяжке уровень грунтовых вод сильно вырос после этого
Осел трудился до седьмого пота носил он воду из рекм в болото .