Фото: Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин во время посещения выставки в рамках открытия десятого IT-форума в Барнауле пошутил, что не занимается ремонтом ручек пластиковых окон в здании администрации.
На экспозиции компании "Галэкс" главе региона показали новейшую программу сервисного обслуживания клиентов. В частности, на большом мониторе было написано: "Инициатор — Карлин. А.Б.", цель: "Отремонтировать ручку пластикового окна".
Увидев данную задачу, глава региона попросил немедленно ее убрать и не позорить его.
"Вы зачем написали тут мою фамилию? Уберите, не позорьте меня. Там должна была быть записана какая-нибудь Марья Ивановна. Я занимаюсь немного другими делами, государственным управлением, а не ремонтирую ручки окон. На это у меня нет времени", — обратился с иронией к представителям компании Александр Карлин.
Представители "Галэкс" принесли извинения главе региона и немедленно удалили файл.
До этого Карлин посетил еще стенды компаний Depo computers, AT-Consulting восток, Xerox, Huawei и Cisco. Представители последней, к слову, продемонстрировали губернатору, как можно в кабинете организовать видеосвязь с любым уголком страны. Заинтригованный Александр Карлин поинтересовался, показывают ли эти современные аппараты давление и пульс собеседников. Это ему необходимо для того, чтобы видеть на мониторе, как реагируют на его вопросы во время видеоконференций главы алтайских муниципалитетов.
Отметим, что IT-форум заработал в Барнауле 5 октября на площадке театра драмы. В нем принимают участие около 700 человек - руководители предприятий, ИТ-специалисты, представители компаний, производящих оборудование и программное обеспечение.
Комментарии
Правильно сказал! Этим занимается управделами. А Губернатор дает общие установки. С мерсадесами также...
На голом месте психyет. С чего бы вдруг он таким раздражительным стал ?