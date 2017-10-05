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Новости

"У нас огромные долги": приют "Ласка" просит помощи у барнаульцев

, ИА "Амител"
Организация задолжала ветеринарной клинике около 200 тысяч рублей

Фото: kotello.ru

Барнаульский приют для животных "Ласка" задолжал ветеринарной клинике крупную сумму. Размер долга организации составляет около 200 тысяч рублей, пишет "Катунь 24".

Сейчас в приюте находится множество животных, которые пострадали от жестокого обращения людей. Им нужно лечение, в связи с чем приют просит финансовой поддержки.

По словам заведующей приютом Софьи Куликовой, животным нужны медикаменты и антибиотики. Также большой проблемой является стерилизация. "Ветеринары пока идут навстречу и делают операцию в долг. Но оплачивать нужно. <...> У нашего приюта огромные долги", — приводит канал ее слова.

В сообществе приюта во "ВКонтакте" написано, что номер карты для помощи собакам в "Ласке" - 4276 8020 1326 4062 (Сбербанк), для помощи кошкам - 4276 8802 5631 2038 (Сбербанк).

Более подробную информацию о том, как и куда перечислить деньги в помощь животным, можно найти в группе "Ласки" в соцсети "ВКонтакте".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.10.2017 14:58
Павсекакий

Деньги на ветер

0  0
5.10.2017 15:04
- гость -

5.10.2017 14:58
Павсекакий

Не кастрированный?

0  0
5.10.2017 15:05
- гость -

Мы в ответе за тех, кого приручили!

0  0
5.10.2017 15:06
к.к.к.

надо помочь
доберусь до сбербанка, переведу деньги

0  0
5.10.2017 15:07
- гость -

напишите счет то куда кинуть!че искать лазить по сетям надо обязательно

0  0
5.10.2017 15:12
гость

Приюти! - Приют для животных ЛАСКА (г.Барнаул) 5 сен 2017 в 11:04
На карту приюта поступают различные платежи- на сено, медикаменты, крупы и т.д.
Порой вычленить финпомощь жертвователей конкретно на долги перед ветеринарами очень сложно.
Поэтому было решено завести отдельную карту СБ и отдельную тему для сбора средств ТОЛЬКО на оплату ветуслуг- операции, стерилизации, прием у врачей.
4276 0214 5779 7079 , привязана к номеру приюта 89293973557 , для проверки держатель Софья Николаевна К.
Будем благодарны за ЛЮБУЮ помощь, пусть она и минимальна,но важно- ваше участие и неравнодушие!
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0  0
5.10.2017 15:22
- гость -

а врачи не пытались простить этот долг из-за любви к животным?

0  0
5.10.2017 15:22
- гость -

спасибо за инфу

0  0
5.10.2017 15:25
- гость -

блин ребят давайте поможем.........жаль бедолаг!!

0  0
5.10.2017 15:35
- гость -

Имеете огромные долги - закрывайтесь.
Что за ересь, сдать вам животное бесплатно невозможно. Нет места, средств, времени, желания. Заплати- это все появится.

0  0
5.10.2017 15:43
- гость -

Крутите фарш, лепите пирожки, гасите долги.

0  0
5.10.2017 15:45
Гость

Вы бы лучше молчали, чем ерунду писать. Вас людьми тяжело назвать после этого.

0  0
5.10.2017 15:48
- гость -

а что ж дитей в детский дом сдают..содержать не на что ...ну крутите тож народ пирожки да остальных дитей кормите...вот тож самое!

0  0
5.10.2017 15:51
- гость -

5.10.2017 15:48
Отличная идея для стартапа!

0  0
5.10.2017 15:53
- гость -

Откройте пирожковую "Дружок-пирожок" !

0  0
5.10.2017 16:01
Гость

По-моему, немного не та тема, где можно демонстрировать свой искрометный юмор

0  0
5.10.2017 16:03
- гость -

5.10.2017 15:45
Гость
Вы бы лучше молчали, чем ерунду писать. Вас людьми тяжело назвать после этого.
---
Вы это кому? тем, кто деньги таким не самым красивым способом с людей собирает?

0  0
5.10.2017 16:05
- гость -

5.10.2017 16:01
Гость
немного не та тема, где можно

А мы тут чё, смерть Брежнева оплакиваем?

0  0
5.10.2017 16:08
- гость -

а красивый способ собирать деньги на лечение дитей???когда всю бер курят как лошади а потом помогите моему ребенку!!уж лучше кошкам денег перечислить!

0  0
5.10.2017 16:10
- гость -

16:08, ну Вы сами это сказали. до детей деньги не доходят же)

0  0
5.10.2017 16:13
- гость -

Барнаульский приют для животных "Ласка" задолжал ветеринарной клинике крупную сумму. Размер долга организации составляет около 200 тысяч рублей, пишет "Катунь 24".

А может быть не Ласке перечислять а напрямую клинике?

0  0
5.10.2017 16:15
- гость -

Вы бы лучше молчали, чем ерунду писать. Вас людьми тяжело назвать после этого.

Думаете любовь к животным оправдает ваше человеконенавистничество? не думаю...

0  0
5.10.2017 16:16
- гость -

Имеете огромные долги - закрывайтесь.
Что за ересь, сдать вам животное бесплатно невозможно. Нет места, средств, времени, желания. Заплати- это все появится.

Что значит сдать им животное? Т.е. вы взяли, наигрались и поехали в Ласку ,мол у нас резко аллергия заберите?

0  0
5.10.2017 16:16
- гость -

питомцев на мыло, вот и бабки!

0  0
5.10.2017 16:17
- гость -

По-моему самым обычным способом собирают, с использованием СМИ. Иначе ни до кого не достучаться в критическом случае. А у них реально такой случай. Клиника НИКА им помогает и лечит в долг животных, сам был свидетелем.
А "....не самым красивым способом с людей собирает?" - это государство, и все почему-то исправно платят за всё.
Просто тут дело каждого как поступить.....всё зависит от внутреннего мира человека.

0  0
5.10.2017 16:22
ГостьЯ

5.10.2017 16:03
- гость -

Да с Вас конкретно, никто не собирает. Обратились с просьбой к людям неравнодушным, умеющим сострадать. Остальные просто идите мимо. Вот есть же люди, к месту, ни к месту, оставляющие свои злобные комменты.

0  0
5.10.2017 16:24
Гость

5.10.2017 16:15
- гость -

Думаете любовь к животным оправдает ваше человеконенавистничество? не думаю...

Я не человеконенавистник, я идиотоненавистник в основном

0  0
5.10.2017 16:26
- гость -


5.10.2017 16:16
- гость -
Нет.
1 случай. Сестра, делать ей нечего, нашла котёнка. Оставить не может. Позвонила в Ласку - отказались принимать. Хорошо бабушка-соседка, добрейшей души человек. Набрала водички тепленькой и утопила его(шутка))))))
2 случай. Организация хочет сдать собаку. Готовы денег дать немного - не взяли. Не надо им. Усыпите говорят.

0  0
5.10.2017 16:30
- гость -

В нашем зелёном городе Барнаул, существует некая, ни где не зарегистрированная и ни кем не контролируемая "благотворительная" организация приют для животных Ласка. Расположена она в черте города, по нормативным документам не проходит. В питомнике не соблюдены ни какие правила содержания животных, кормят собак за частую просроченными продуктами отходами с местного мясокомбината. Собаки располагаются не в вольерах, а на привязи. Даже имеющиеся вольеры изготовлены из дерева и не подходят для сан обработки. Нет в приюте ветеринарного пункта, изолятора для карантина. Собаки в зимнее время живут на цепях занесенные снегом, утопая в собственных фекалиях.

0  0
5.10.2017 16:31
- гость -

5.10.2017 16:08
- гость -
а красивый способ собирать деньги на лечение дитей???когда всю бер курят как лошади а потом помогите моему ребенку!!уж лучше кошкам денег перечислить!

Пишу специально для тупых людей , которых сей горе не касалось (да и не дай бог конечно). Мои родители никогда не курили и не выпивали. Обычная советская семья. Брат Родился с тяжелейшей болезнью. Умер. И как же меня, мягко говоря, раздражают подобные ныне модные комментарии по поводу больных детей: мол, родители курили, пили вот и результат! (да еще и фоток левых по налепят). Не смейте такое писать!!!! И вводить в заблуждение других!!!!

0  0
5.10.2017 16:37
- гость -

Что значит сдать им животное? Т.е. вы взяли, наигрались и поехали в Ласку ,мол у нас резко аллергия заберите?
---
что же за работники ласки такие пошли...
на улице нашли животное

0  0
5.10.2017 16:38
гость

перевела немного на кошек

0  0
5.10.2017 16:38
- гость -

Собаки в зимнее время живут на цепях занесенные снегом, утопая в собственных фекалиях
---
так их еще более жалко!

0  0
5.10.2017 16:38
- гость -

5.10.2017 16:22
ГостьЯ
5.10.2017 16:03
- гость -

Да с Вас конкретно, никто не собирает. Обратились с просьбой к людям неравнодушным, умеющим сострадать. Остальные просто идите мимо. Вот есть же люди, к месту, ни к месту, оставляющие свои злобные комменты.

По сути с какого перепуга Ласка вообще имеет право просить деньги, сами развели этот геморрой ......и свою проблему вешают на других, а если эти другие что то имеют против, так сразу в нелюди записывают.....Сталкивался с Лаской, нужно было сдать собаку 11 лет прожила, но у ребенка аллергия на подшёрсток....не взяли....Тогда я не понимаю, зачем вообще нужно было заморачиваться с этим приютом!!!??? Зачем собирать по улицам животных и затем "героически" содержать..при этом клянча деньги у населения.....Да....насчет прошли мимо...так не пойдет, они обратились в официальное СМИ.....поэтому не указывайте нам что делать и мы не будем указывать куда нам идти...И вообще я считаю что это способ заработка для организаторов и волонтеров....потому что непонятно как они отчитываются.....

0  0
5.10.2017 16:41
- гость -

у меня есть знакомая волонтер, ей ласка ничего не платит. сама как-то выкручивается, знакомые ей помогают. вроде как есть волонтеры в штате (их мало) и за штатом (их много). она из вторых

0  0
5.10.2017 16:41
Элен

1 случай. Сестра, делать ей нечего, нашла котёнка. Оставить не может. Позвонила в Ласку - отказались принимать. Хорошо бабушка-соседка, добрейшей души человек. Набрала водички тепленькой и утопила его(шутка))))))
2 случай. Организация хочет сдать собаку. Готовы денег дать немного - не взяли. Не надо им. Усыпите говорят.
======================
вы странный человек, в приют берут только экстренных животных Приютите найденыша, дайте ему дом и будет вам респект. Ласка НЕ МОЖЕТ физически всех принять!!! это очень сложно понять?


0  0
5.10.2017 16:45
Элен

Сталкивался с Лаской, нужно было сдать собаку 11 лет прожила, но у ребенка аллергия на подшёрсток....не взяли....Тогда я не понимаю, зачем вообще нужно было заморачиваться с этим приютом!!!???
==================
еще один пречудесный человек! Не можете больше содержать животное, найдите собаке новый дом, это ваша забота, а не приюта!

0  0
5.10.2017 16:46
- гость -


5.10.2017 16:38
- гость -
Более того и город им дает деньги. И гранты они выигрывают и т.п.
Это однозначно способ заработка. Не существует в мире альтруистов.
Вчера была новость, в ней очень старое фото. Той собаке уже по времени пора сдохнуть, а они все на лечение собирают.
Подтверждает ли вет клиника наличие таких долгов?

0  0
5.10.2017 16:49
- гость -

Ой, что я слышу? Не хватает денежек на никому не нужных шанусов! Так может у догхантеров рецепт спросить, как уменьшить поголовье собачьего биомусора в питомнике? Глядишь, и долгов таких не будет...

0  0
5.10.2017 16:49
- гость -


5.10.2017 16:41
- гость -
Там и школьники бесплатно работают, но это не значит, что те кто у руля не ездят на дорогих машинах. В России все любят халяву. Приют вообще золотое дно - Пожертвования, гранты, отсутствие налогов, отсутствие контроля.

0  0
5.10.2017 16:50
элен

ЛЮДИ! Ну неинтересно это вам, жалко денег, не доверяете вы организаторам, ну так идите мимо. В карман к вам никто не лезет. Зачем же гадости на людей возводить? Сами-то в жизни хоть чуточку хорошего бесплатно сделали? Ласка - некоммерческая организация, т.е. существует на пожертвования. Поэтому и собирает с миру по нитке.

0  0
5.10.2017 16:53
- гость -

А почему не дать счет и телефон клиники? Мы бы позвонили, все узнали и отправили бы деньги им.

0  0
5.10.2017 16:53
- гость -


5.10.2017 16:41
Элен
А сколько стоит забрать у вас животное? Вам же места не хватает, содержать и лечить его дорого. А то что вы денег за них просите, вы молчите?
Где породистые животные? все продаются.. в приюте только тощие, запуганные и покалеченные животные. Думается не просто так вы их такими держите, что бы жалко было, что бы денежка капала....

0  0
5.10.2017 16:53
- гость -

Вчера была новость, в ней очень старое фото. Той собаке уже по времени пора сдохнуть, а они все на лечение собирают.

0  0
5.10.2017 16:55
- гость -


5.10.2017 16:50
элен
Я своим комментарием делаю доброе дело, бесплатно. Что бы люди, введенные в заблуждение вами, подумали и не перечисляли вам деньги.

0  0
5.10.2017 16:57
- гость -

300защитники пусть содержат своих блоховозов за свой счёт

0  0
5.10.2017 17:01
- гость -

А мы брали в "Ласке" кошку, вот мышеловка классная, все соседи радовались, а мы отраву по хозпостройкам рассыпали. Но всё-равно любили её. Машина сбила. Сейчас тоже приблуда с улицы живёт. В этом году дворняжека у волонтеров взяли, с ошейником от блох, обработан как положено, поводок подарили. Такой путёвый собачонок, даже не ожидали. А 100-200 рублей не проблема, кто захочет-даст.

0  0
5.10.2017 17:01
Гонец из Пензы

"...нашла котёнка. Оставить не может. Позвонила в Ласку - отказались принимать. "
===========
примерно такая же фигня. приблудился котик молодой сиамский. ласка отфутболила, потом соседи приютили

0  0
5.10.2017 17:16
- гость -

1 случай. Сестра, делать ей нечего, нашла котёнка. Оставить не может. Позвонила в Ласку - отказались принимать. Хорошо бабушка-соседка, добрейшей души человек. Набрала водички тепленькой и утопила его(шутка))))))

Сестра приводит котейку в порядок, откармливает и пристраивает. Эито же самое делает Ласка и другие волонтеры.

2 случай. Организация хочет сдать собаку. Готовы денег дать немного - не взяли. Не надо им. Усыпите говорят.

Куда они эту собаку? На голову себе посадят? Там животины полно. А тут здоровый пес, которого организация при желании (а его всё таки нет) так же может пистроить в добрые руки.


Все хотят что бы кто-то решал эти вопросы. Кто то, а им некогда, у них других дел полно (сходить с друзьями в бар, в боулинг и т.д. например).

0  0
5.10.2017 17:22
- гость -

Все хотят что бы кто-то решал эти вопросы. Кто то, а им некогда, у них других дел полно (сходить с друзьями в бар, в боулинг и т.д. например).
---
школота детектед

0  0
5.10.2017 17:23
Элен

Товарисчи гости! Я к Ласке отношения не имею не старайтесь меня укусить Я просто сочувствующий человек, кстати все животные у нас дома как правило с улицы, и если себе не оставляем, то сами находим добрые руки. Собаку брали в приюте, живет у родителей в частном доме, классная псинка!

0  0
5.10.2017 17:27
Элен

И да, за собаку отдали 500 руб., так сказать благотворительная помощь приюту, составили договор, все чин по чину. Ладно, всё, надоело разговаривать с глухими. Живите в своем мире...

0  0
5.10.2017 17:38
- гость -


5.10.2017 17:27
Элен
а не отдавали бы мошенникам по 500 рублей здесь, 500 рублей в другом месте, жили бы давно отдельно от родителей. Наш народ потому и нищий, что всем помогает....

0  0
5.10.2017 17:48
Елена

Редакция АМИК, уберите пожалуйста идиотские коментарии про пирожки и подобное! Новость публиковали Вы наверное не для сбора подобного срача.
Уважайте по-крайней мере Вашу работу и не давайте возможность писать гадости!!!

0  0
5.10.2017 17:48
- гость -

Надо помочь!!!!!!

0  0
5.10.2017 17:55
Ирина

Всех не пережалеешь и не спасешь,и не на кормишь ни кошек, ни собак.Если бесхозные,то ,извините,но их надо отлавливать и усыплять.И нечего разводить
притоны для животных.

0  0
5.10.2017 17:55
- гость -


5.10.2017 17:48
Елена
Это и есть их работа. Вы, Елена, считаете, что ваше мнение единственное правильное?
Я вас разочарую. Это не так. Сдается мне, в силу возраста и половой принадлежности, вы даже не середнячок. Обычная женщина. Так почему вы считаете, что не должно быть озвучено других мнений?
Кто то жалеет зверушек
Кто то тролит в новости
Кто то против новости
Все имеют право высказаться.
Я считаю что этих зверушек надо усыплять. И "ласка" принесла бы больше пользы усыпляя и утилизирую животных.

0  0
5.10.2017 18:19
- гость -

5.10.2017 17:55
- гость -
с таких как вы и надо начинать, в смысле усыплять!!!

0  0
5.10.2017 18:42
к.к.к.

отправил на:
"перевести средства на карточку Сбербанка: № 4276 8020 1326 4062 Воронова Л. Дошли ли ваши средства смотрим тут -»> http://ok.ru/priutlaska/topic/203806772200 "

0  0
5.10.2017 19:00
- гость -

как принято в странах, где нет бродячих животных. хочешь собаку - купи официально у заводчика или приюта. вакцинация, чипирование и прочая ответственность лежит на хозяине. все животные без ошейников и именников попадают автоматом в приют. там проверяются, обрабатываются и живут определенное ограниченное время. никто не забрал за это время - усыпляются или в науку. так гораздо гуманнее, чем мучить псов на цепи.

0  0
5.10.2017 19:26
Пионер

А какова миссия Ласки?

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