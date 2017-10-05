Ежегодный рейтинг оценки качества дорог в разных странах опубликовал Global Competitiveness Index.
В список вошли 137 стран. Россия заняла в этом рейтинге 114-е место, пишет copot.ru.
Хуже, чем в России, эксперты признали дороги в Казахстане, Венесуэле, Румынии, Киргизии, Молдавии и Украине.
Лучше, чем в России, признаны дороги в некоторых странах Африки – Бенин, Бурунди, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда и другие.
А вот лучшими в мире, по мнению экспертов, стали дороги в ОАЭ, Сингапуре, Швейцарии, Гонконге, а также Нидерландах, Японии, Франции, США и других.
Комментарии
Ротенберг рулит.
Россия не попала в рейтинг самых безопасных стран мира.
Россия не попала в рейтинг самых влиятельных стран.
Россия попала в пятерку худших стран для пенсионеров.
Россия в лидерах рейтинга нездоровых стран.
Не, ну зато у нас скрепы, патриотизьм, и гений всех времен и народов ведет нас еще выше на 115 место! Более того - последние выборы еще раз наглядно показали - население такое положение устраивает!!!
Ага, лучшие в США. ))) Погуглите в интернете, какие дороги там после морозов. Хуже чем у нас. в раз 50.
У каклов ещё хуже!
С нетерпением жду следующих праймирис и выборов где победят едерасы. Очень хочется чтобы хорошо стало.
Надо этой братве еще дать возможность порулить, тогда они точно исправятся - начнут зеленый бакс презирать и воровать перестанут...А Дума примет закон - по которому вставание в честь избрания Трампа будет считаться не приветствием а протестом...
А чо! Наши дороги - это наши лучшие оборонительные сооружения! https://mylove.ru/groups/grajdanskaya-poziciya/dlya-teh-kto-hochet-zavoevat-rossiu-vi-snachala-do-nas-doedte/
Слишком бол шой и громозкий управленческий аппарат всех мастей с очень высокими зарплатами. Какие дороги
А по затратам на строительство и содержание дорог рейтинг не считали? Сдаётся мне, что тут российские чиновники и дорожники займут достойное первое место.