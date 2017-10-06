14 октября Региональная лига "КВН-Алтай" совместно с управлением по промышленности и энергетике Алтайского края проведут Кубок КВН #ВместеЯрче, посвященный второму всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче. Игра состоится в ДК Моторостроителей. Начало в 18:00.
Команды сыграют два конкурса: визитка и биатлон. В кубке #ВместеЯрче примут участие лучшие команды Алтайского края и Сибири, которые поборются за кубок и призовой фонд 100 000 рублей на поездку в Сочи на международный фестиваль команд КВН "КиВиН-2018". А именно:
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Бархат (г. Барнаул);
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Невпопад (г. Барнаул);
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Барби сказочный машина дом (г. Барнаул);
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Союз армян Алтайского края (г. Барнаул);
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Престиж (г. Барнаул);
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Первый космонавт (г. Барнаул);
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Ветераны БОЗ (г. Бийск);
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Новосиб (г. Новосибирск);
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Чешский крот (г. Барабинск);
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Сборная Новосибирской области (г. Новосибирск);
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Урожай (Томская область).
Билеты можно приобрести во всех кассах города сети Кассы.ру, на сайте http://barnaul.kassy.ru/event/1639/order/ и у распространителей. Подробности смотрите в группе "#КВНАЛТАЙ" в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/kvnaltay.
Кроме того, пригласительные билеты на две персоны вы можете выиграть в нашей группе Amic.ru в "ВКонтакте".
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