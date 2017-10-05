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Неизвестные произвели выстрел из гранатомета в Харьковской области Украины. Пострадавших нет, однако был поврежден автомобиль, пишет РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областной полиции.
Уточняется, что в полицию в среду, 4 октября, поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что услышала ночью похожий на выстрел звук.
В сообщении сказано, что во время проверки в городе Волчанске на обочине в направлении движения из села Волчанские Хутора в центр города был найден автомобиль Toyota FJ Cruiser, который был поврежден термическим действием огня.
Стражи порядка установили, что 35-летний водитель ехал по улице в Волчанск, рядом с перекрестком услышал взрыв, которым повредило заднюю часть машины, затем остановил авто и покинул место ЧП. На обочине эксперты нашли фрагменты пускового устройства гранатомета.
По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело.
Комментарии
У каклов ещё хуже, чем в России.