Жительница Бийска пойдет под суд за убийство двух мужчин. По данным следствия, в ноябре 2016 года к 29-летней женщине пришел в гости ее знакомый. После совместного распития алкоголя пара поссорилась, и женщина ударила гостя ножом в шею. От ранения мужчина скончался на месте.
После этого бийчанка вместе с двумя помощниками завернула тело погибшего в покрывало и вывезла в лесополосу. Там она закопала тело. По возвращении женщина продолжила застолье со своими помощниками. Вскоре она поссорилась с одним из них и забила его табуретом.
Его тело обнаружили сотрудники полиции в квартире обвиняемой.
Сейчас следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела, и оно направлено в суд. Также к уголовной ответственности привлечён 23-летний молодой человек, который за денежное вознаграждение помогал обвиняемой скрыть следы первого убийства.
Комментарии
рукалицо
женщины у нас, и в правду , коня на скаку остановят
что-то слабо верится, что это ее первое подобное преступление
Алкашня какая-то
а лет то всего...29!