3 октября Министерство образования запустило в соцсетях флешмоб, предложив пользователям делиться снимками с любимыми преподавателями и ставить хештег #Любимыйучитель.
Поздравьте учителя с праздником, выкладывайте в социальных сетях фото с любимым учителем с хештегом #ЛюбимыйУчитель.https://t.co/67A4OJHMmc pic.twitter.com/r4TCNgDSbl— Минобрнауки России (@minobrnauki_ru) 3 октября 2017 г.
Однако люди в соцсети творчески подошли к данному флешмобу и стали выкладывать не только снимки со школьными педагогами.
Человек,научивший меня любить Тихий Дон,решать часть В по литературе за 15 минут и доказывать свою точку зрения🤘#ДеньУчителя #любимыйучитель pic.twitter.com/DKYo0cronH— Julia Miroshnichenko (@julia_mir555) 5 октября 2017 г.
Флешмоб повернул в неожиданное русло — в нем стали принимать участие фотографии героев сериалов, кино, аниме и компьютерных игр.
Среди них, например, Уолтер Уайт из сериала "Во все тяжкие", магистр Йода из "Звездных войн", персонаж из фильма "Убить Билла".
#ЛюбимыйУчитель химии pic.twitter.com/CBBzbd8kxl— Alena Smirnova (@rauneslars7202) 3 октября 2017 г.
Поздравьте учителя с праздником, выкладывайте в социальных сетях фото с любимым учителем с хештегом #ЛюбимыйУчитель pic.twitter.com/cyRqpuIbtQ— Tapas&Tango (@atticus_flinch) 3 октября 2017 г.
Я тоже хочу принять участие ахахах— Pinky🎃 (@pinky_11111) 3 октября 2017 г.
🤘🤘#любимыйучитель pic.twitter.com/na5OBdKAin
Ладно, я тоже в тренде #ЛюбимыйУчитель pic.twitter.com/qvk24t5uGR— Artyom Volkov (@tricky_fat_cat) 3 октября 2017 г.
"Спасибо терапевту, который научил меня прописной истине, всегда и везде, все идиоты и все врут, как дышат #ЛюбимыйУчитель", — пишет пользователь @CyberGreenskin и размещает фото доктора Хауса.
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