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СМИ сообщили, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий написал заявление на увольнение. Якобы это произошло после его визита в администрацию президента России.
"Официальное объявление об отставке Владимира Городецкого случится чуть позднее, когда администрация президента России определится с преемником", — указал источник изданию "ФедералПресс".
Потенциальными кандидатами на пост руководителя региона называются заместитель полпреда в Сибирском федеральном округе Вадим Головко, руководитель Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков и вице-губернатор области Юрий Петухов.
При этом глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов уже успел опровергнуть эту информацию. Впрочем, это не показатель. Так, 4 октября Путин отправил в отставку губернатора Приморского края, который за два часа до этого заявлял журналистам, что в отставку не собирается
Владимир Городецкий может стать очередным губернатором, который покинет свой пост. Так, из сибирских глав своего поста уже лишился глава Красноярского края Виктор Толоконский. Также вероятно, что в ближайшее время станет известно об увольнении и губернатора Омской области Виктора Назарова.
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