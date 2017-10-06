Депутаты Барнаульской городской думы седьмого созыва определились с руководящими постами: председателем БГД, его заместителем, главами комитетов. Заработную плату будут получать четыре депутата. Первая сессия проходит в эти минуты в зале заседаний. Подробности с места передает корреспондент портала Amic.ru.
О том, что председателем избрана представитель "Единой России" Галина Буевич, мы писали немного ранее. Ее заместителем стал Сергей Струченко.
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Вот кто возглавит комитеты:
- Комитет по бюджету, налогам и финансам — Андрей Солодилов (советник генерального директора ОАО "Барнаульский пивоваренный завод", "Единая Россия", самовыдвижение), он же возглавлял его в прошлом созыве. Заместителем избран единоросс Юрий Ряполов.
- Комитет по экономической политике и собственности — Валерий Касплер (генеральный директор "Сибирьавтоцентр", "Единая Россия"). Зампредом будет единоросс Александр Локтев.
- Комитет по городскому хозяйству — Александр Гросс (директор "Барнаульской тепломагистральной компании", "Единая Россия"). Заместитель — Роман Репа ("ЕР").
- Комитет по социальной политике — Марина Ермоленко (сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта, "Единая Россия"). Заместитель — Сергей Маликов, тоже "ЕР".
- Комитет по законности и местному самоуправлению — Иван Огнев (начальник управления внеучебной работы Алтайского государственного технического университета, "Единая Россия"). Заместителем стал представитель ЛДПР Дмитрий Ворсин.
На освобождённой основе, то есть за заработную плату, будут работать четыре депутата: Сергей Струченко, Марина Ермоленко, Дмитрий Ворсин (ЛДПР) и Юрий Ряполов.
Комментарии
Дележ должностей в кормление?
посты поделили, теперь будут бюджет осваивать
Локтев сынка зеленого пропихнул, ну что он в 29 лет может ? А где Хрусталева?