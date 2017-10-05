Седьмой ресторан сети быстрого питания "Грильница" появился в Барнауле в торговом центре "Норд-Вест". Официальное открытие состоится 8 октября, а пятого числа опробовать блюда в новом кафе представители компании пригласили журналистов, блогеров и местных медиаперсон. Так, мероприятие собрало несколько десятков любителей шаурмы и пиццы, которыми здесь угощали всех желающих.
Также для пришедших провели кулинарный мастер-класс, а гости посоревновались в приготовлении шаурмы за получение сертификата на 50000 рублей, который позволит в течение 10 месяцев бесплатно получать любые блюда "Грильницы".
Как прокомментировал представитель компании, это не последний новый ресторан сети — до конца года "Грильница" планирует запустить еще один, место под новую точку пока держат в секрете.
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