Фото: сайт Барнаула
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин в четверг, 5 октября, в первый рабочий день после двухнедельного отпуска, проведенного в Алтайском крае, проверил работы на объектах туристического кластера.
Как сообщает пресс-служба краевой столицы, вместе с заместителями главы и руководителями ответственных подразделений Дугин побывал в парке Центрального района, где ведутся работы по замене ограждения. В парке уже подготавливают бетонное основание для его установки. Сити-менеджер пообщался с подрядчиками и получил заверения в том, что сроки проведения работ нарушены не будут.
Также Дугин побывал на центральной аллее, ведущей от верхней площадки лестницы к храму Иоанна Предтечи и далее в сторону набережной Оби. В эти дни рабочие приступили к укладке тротуарной плитки по периметру склонов парка. По окончании благоустроительных работ здесь появятся фонари, лавочки для отдыха, смотровые площадки и все необходимое для отдыха горожан.
Завершающим этапом визита стало посещение строящейся набережной. Сергей Дугин заявил, что непогода не сдвинет сроки строительства новой лестницы, которая станет логическим завершением ансамбля нагорного парка и набережной.
Ранее стало известно, что набережную Оби со второй лестницей откроют в столице Алтайского края до конца 2017 года.
Комментарии
Ну после отпуска мог бы посмотреть сколько деревьев в городе вырубили его хлопцы.
5.10.2017 18:59
- гость -
Ну после отпуска мог бы посмотреть сколько деревьев в городе вырубили его хлопцы.
И как посадили, на Профинтерна, где возле домов, жуть!
Оставили пустоты, почему то не досадили?!
Оставили ОГРОМНЫЕ ПНИ и рядом посадили новые деревья..., с такими посадками старые и вырезать не стоило.
ЭТО УРОДСТВО, а не озеленение.
Интересно, а где отдыхал Сергей Дугин?
Там парки отдыха есть? Деревья?
или всё в асфальте и парковках, как "туркластер" Барнаул