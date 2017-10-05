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Против барнаульца, сбившего мотоциклиста, возбудили уголовное дело

, ИА "Амител"
Мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения

Фото: hibiny.com

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием мотоциклиста и водителя авто, который в момент аварии был пьян. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уточняется, что авария произошла в конце августа 2017 года. Барнаулец, управлявший авто, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Юрина и столкнулся с мотоциклистом. Виновника аварии задержали полицейские, он отказался от прохождения медосвидетельствования. В результате аварии водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму и ампутацию ноги.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Злоумышленнику грозит теперь до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подчеркивается, что ранее барнаульца привлекали за совершение административного нарушения. Водитель не выполнил законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате мужчину лишили водительских прав на полтора года, а также оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.10.2017 16:13
- гость -

привяжите его на площади - пусть камнями закидают. Только так можно приучить быдло соблюдать жизненно важные требования закона!

0  0
5.10.2017 16:21
- гость -

Твари пьяные

0  0
5.10.2017 17:00
Lola

Ну Бикташеву шесть лет поселения за два трупа, у этого даже не труп, много поди не дадут.

0  0
5.10.2017 17:13
- гость -

искалечил жизнь человека и максимум три года дадут... несправедливое у нас наказание в стране для таких моральных уродов

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