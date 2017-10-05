фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Губернатор Александр Карлин подписал проект регионального закона о бюджете на 2018, 2019 и 2020 годы, который должен положительным образом повлиять на рост заработной платы бюджетников и в первую очередь педагогов. Об этом глава региона рассказал на церемонии награждения лучших учителей края, которая состоялась 5 октября в концертном зале "Сибирь".
"Я вчера подписал проект регионального закона о бюджете. В ближайшие дни региональный парламент рассмотрит эти документы. В силу того, что экономика края демонстрирует устойчивые темпы развития, значительно превышающие среднероссийские, такая же динамика наблюдается и в доходной части бюджета края. Это позволяет развивать систему образования, делать инвестиционные вложения, строить новые объекты, ремонтировать школы и оснащать их современным оборудованием. В проект бюджета заложен темп роста заработной платы в бюджетной сфере, превышающий инфляционный темп. Мы закладываем возможность повышения реальной зарплаты бюджетников и педагогов в первую очередь. "Дорожные карты" по выполнению майских указов президента РФ в сфере образования мы буем соблюдать безукоризненно", — пояснил губернатор.
На прошедшем мероприятии собрались одни из лучших представителей своей профессии. Двадцати педагогам вручили почетные грамоты Министерства образования и науки Алтайского края и денежные премии в размере 200 тыс. рублей, 60 учителей за высокое профессиональное мастерство, эффективную работу по реализации инновационных образовательных программ и личный вклад в развитие системы образования наградили премиями по 50 тыс. рублей, а молодым учителям, уехавшим работать в сельские малокомплектные школы, вручили поздравительные открытки от имени губернатора Алтайского края Александра Карлина. В число последних вошли получившие краевую единовременную выплату, которая на данный момент для выпускников вузов равна 200 тыс. рублей, а для окончивших ссузы — 100 тыс. рублей. При этом в следующем году эти суммы значительно вырастут.
"Со следующего года мы планируем увеличить сумму поддержки. Молодые специалисты, которые придут в малокомплектные школы, получат уже 250 тыс. рублей, а окончившие ссузы — 150 тыс. Также для тех, кто работает в сельских школах, важны субсидии за коммунальные услуги. Как мы и обещали, в следующем году мы их индексируем, чтобы они соответствовали росту тарифов за ЖКХ, на сегодняшний день они составляют 1800 рублей", — прокомментировал Александр Карлин.
Также глава региона рассказал, что школы в селах ждет обновление автобусного парка, куда поступят 55 новых современных машин различной модификации и вместимости.
Напомним, что всего в крае трудится более 19 тысяч учителей, 80% которых имеют первую и высшую квалификационную категорию, а количество молодых педагогов превышает количество учителей пенсионного возраста.
Комментарии
На 1
Подписал проект на 2018. В следующем году подпишет на 2019. ну и так далее.
А проект и изменить можно. Ведь это проект.
Ага, сразу же после выборов.
а как-же воспитатели в детских садах, в отличии от учителей на них лежит огромная ответственность
А германи