Депутат Госдумы от Алтайского края, единоросс Виктор Зобнев проинспектировал ход капитального ремонта дома № 26 по улице Попова в Барнауле. Подробности сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
Выездное совещание на объекте состоялось в четверг, 5 октября. Участие в нем также приняли представители администрации Барнаула и регионального оператора.
Сейчас рабочие завершают утепление фасада этого пятиэтажного дома с применением новой для города технологии. Успеть должны до наступления холодов. Общая стоимость работ по утеплению фасада — более 13 млн рублей, причем 800 тысяч рублей собрали сами собственники.
"Если раньше жильцы жаловались на низкую температуру в доме, то теперь в квартирах настолько тепло и комфортно, что не хочется выходить на улицу. Таким образом, на этом объекте мы видим хороший пример действия программы капремонта жилья", — прокомментировал Зобнев.
Он напомнил, что в 2017 году по программе будет отремонтировано 300 домов, в 2018 году — чуть более 600, в 2019 году — почти 800.
Виктор Зобнев добавил, что вопрос ЖКХ — один из основных, который ему задавали жители во время недавнего приема в региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.
"Вчера (4 октября — прим. ред.) в Рубцовске прошел объезд объектов проекта "Комфортная городская среда" и по реализации программы капитального ремонта. К мониторингу сроков выполнения работ и качества ремонта предлагаю подключиться всем. Невыполнимых задач по ремонту жилого фонда, на мой взгляд, не существует. И исполнительная власть, и депутатский корпус всех уровней, в том числе и Госдумы, работают, прежде всего, в интересах жителей Алтайского края и конкретных городов, райцентров и сельских поселений", — добавил он.
Комментарии
Инспектор бы этот в свой Рубцовск ехал бы!!!
Может его там Рубцовчане в траншее в центре города присыпали бы!!!
Ворье!!!
а нахрена он тут?
он строитель по образованию? или как Данилка Бессарабыч попиариться решил?
Злые вы... А он о народе все думает, ночей не спит...