При обыске в кабинете экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева были изъяты слитки драгоценных металлов и национальная валюта различных государств, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на материалы дела.
В Замоскворецком суде Москвы продолжается процесс по делу Улюкаева, который обвиняется в вымогательстве взятки за положительное решение по приватизации "Роснефтью" "Башнефти".
Как сообщается, следователи обнаружили в сейфе золотые монеты 999 пробы стоимостью от 2,2 млн рублей до 6,6 млн рублей, серебряные монеты стоимостью 13,7 тыс. и 341,6 тыс. рублей, футляр, сберкнижки, денежные средства в размере $250 тысяч.
Также были обнаружены белорусские рубли, кроны, австралийские доллары, фунты стерлингов и дирхамы — настоящая мультивалютная корзина.
Однако настоящим удивлением для участников судебного процесса стали монеты весом 1 кг — таких было обнаружено сразу три. Их, наверное, можно в домашнем спортзале вместо "блинов" от штанги использовать.
Ценности были приняты на хранение. Улюкаеву их еще не вернули, они числятся доказательствами по делу. "Это были личные деньги Улюкаева. Люди коллекционируют монеты. Не нужно быть ни адвокатом, ни судьей, чтобы понять, что эти деньги не имеют отношения к делу", — сказала адвокат экс-министра.
Помимо этого, следователи обнаружили кошелек с деньгами, банковские карты, визитки, справки по счетам, соглашения со Сбербанком и кадастровый паспорт. А при обыске дачного помещения нашли паспорт на машину стоимостью около 3 млн рублей.
Кроме того, в результате оперативных мероприятий следователи заморозили денежные средства экс-министра, размещенные на банковских картах. Все средства находились на счетах в банке ВТБ. В общей сложности заморожено было $1,361 млн на валютных счетах и почти 125 млн рублей.
Не остались в стороне и ювелирные украшения — часы, изъятые из кабинета Улюкаева. Четыре штуки. Они оказались следующих марок: Longines и IWC Shaffhausen. Стоимость IWC Schaffhausen, например, достигает 2,5 млн рублей.
Что касается иного имущества, то прокурор зачитал постановление на арест земельных участков (всего их 10) и жилой дом. Всего же обвинению удалось насчитать 15 квартир, домов и земельных участков, в том числе в Ялте.
"У следствия нет доказательств. Все эти сведения о личном состоянии подозреваемого оглашаются, чтобы создать отрицательное впечатление об имуществе Улюкаева. Других доказательств у суда нет, поэтому они и оглашают второстепенную информацию", — отметил еще один адвокат экс-министра.
Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в коррупции.
Комментарии
каждый такой путинский чиновник потребляет как средний российский городок.
откуда ж на всех хватит?
Самое обидное, что у каждого высокопоставленного чиновника так. Только обыски не у всех проводят.
ЖОВАНЫЙКРОТ....
Гонец , а при чем тут Путин ?