Новые депутаты — новые комитеты. Точнее, комитет — по городскому хозяйству. Он был образован в Барнаульской городской думе седьмого созыва решением большинства новоизбранных депутатов. Подробности с сессии, проходящей в пятницу, 6 октября, передает корреспондент портала Amic.ru
Итак, в БГД вместо четырех комитетов стало пять:
- Комитет по бюджету, налогам и финансам.
- Комитет по экономической политике и собственности.
- Комитет по социальной политике.
- Комитет по законности и местному самоуправлению
- Комитет по городскому хозяйству — тот самый новый комитет. Его темы — ЖКХ, дорожное хозяйство, сбор и утилизация мусора, транспорт.
Каждый депутат должен входить в один из комитетов.
Барнаульская городская дума седьмого созыва избрана 10 сентября 2017 года. К полномочиям депутаты приступили 6 октября. Созыв проработает пять лет. В его составе 40 депутатов.
Читайте также: И один кладовщик: кто будет заседать в Барнаульской думе в ближайшие 5 лет
Комментарии
А как насчет конфликта интересов у Гросса?