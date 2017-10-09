Если вирус гепатита попал в ваш организм через ранку на коже или на слизистой, то заражения просто не избежать. Это 100%-ное попадание. Заразиться можно через немытые руки, у косметолога и стоматолога и, конечно, через использованные шприцы. Но лечение есть, и оно может быть эффективным. Об этом на радио "Эхо Москвы в Барнауле" порталу Amic.ru рассказала врач-инфекционист высшей квалификационной категории диагностического центра Алтайского края, кандидат медицинских наук Елена Дьячук.

Корр.: Елена Валерьевна, какой вирусный гепатит самый распространенный в Алтайском крае?

Е.Д.: За 2016 год официально в Алтайском крае зарегистрировано 58 случаев острого вирусного гепатита А, 34 случая острого вирусного гепатита В, 52 случая острого вирусного гепатита С.

Впервые установлен диагноз "хронический вирусный гепатит" у 1009 человек (из них у 859 — гепатит С, у 147 — гепатит В).

Справка

Вирусные гепатиты — это воспалительные заболевания печени, которые вызываются различными вирусами, с разнообразными механизмами передачи и разными исходами. В настоящее время известны вирусы гепатита A, B, C, D, E, G, SEN, TT и др.

Корр.: Каким образом и где в Алтайском крае лечат эти заболевания?

Е.Д.: Острый вирусный гепатит лечится в большинстве случаев в условиях инфекционного отделения. Лечение хронического вирусного гепатита в основном проводится амбулаторно и назначается после всестороннего обследования врачом-инфекционистом.

Благодаря появлению широкой линейки противовирусных препаратов ХГС в настоящее время в большинстве случаев излечим, а ХГВ успешно контролируется. Лечение хронического гепатита должен назначать только врач с учетом всех особенностей течения инфекции и организма пациента. В таком случае побочные эффекты терапии будут минимальными, а шансы на успех – высокими.

Корр.: А как передаются эти вирусы? Убеждена, что многие этого не знают.

Е.Д.: К сожалению, не знают.

Среди вирусных гепатитов можно выделить две большие группы по типу передачи:

Энтеральные гепатиты — острые вирусные заболевания с фекально-оральным механизмом передачи возбудителя. Он передается водным, алиментарным и контактно-бытовым путем. Например, через пищевые продукты без термической обработки, грязные руки, инфицированную воду.

Парентеральные вирусные гепатиты (В, С, D) — заболевания, заражение которыми происходит естественным (половой, вертикальный (от матери к ребенку), бытовой) и искусственным (парентеральным, то есть через уколы, инъекции) путями. Заражение возможно при использовании общих бритв, лезвий, маникюрных и банных принадлежностей, зубных щёток, акупунктуре, пирсинге, нанесении татуировок и так далее.

Корр.: То есть заразиться у косметолога, стоматолога или специалиста по маникюру до сих пор возможно?

Е.Д.: Да. Вирус гепатита В присутствует в крови и различных биологических жидкостях — слюне, моче, сперме, влагалищном секрете, менструальной крови. Инфицирующая доза может составлять всего-навсего 1/1 000 000 мл крови. При этом он высокоустойчив к низким и высоким температурам, химическим и физическим воздействиям. В условиях комнатной температуры сохраняется 3 месяца, в холодильнике — полгода, в замороженном виде — 15-20 лет, в высушенной плазме — 25 лет.

И убить его не так просто: если кипятить, то минимум 30 минут, если держать в 1—2% растворе хлорамина, то два часа, а если в 1,5% растворе формалина — минимум семь дней. А в автоклаве при 120°С активность вируса подавляется через 5 мин, при воздействии сухого жара (160°С) — через два часа.

Так что я настоятельно рекомендую внимательно выбирать место для косметических процедур, лечения зубов, маникюра, не стесняться спрашивать, как обрабатываются инструменты.

Корр.: Может ли сильный иммунитет не "пустить" гепатит в организм?

Е.Д.: Если произошло повреждение кожного покрова или нарушена целостность слизистой инфицированным инструментом, если человек употребил в пищу инфицированные продукты, то вирус в любом случае попадет в организм, и произойдет заражение.

Однако развитие инфекции может протекать по-разному. И это во многом зависит от индивидуальных особенностей организма.

Так, если мы говорим о вирусе гепатита А, то на один случай заболевания, протекающего с клиническими проявлениями, приходится до 10 случаев, протекающих бессимптомно или легко (которые обычно не регистрируются).

Парентеральные вирусные гепатиты имеют очень длительный инкубационный период (время с момента заражения до появления клинических проявлений заболевания) — до шести месяцев. И иногда острый гепатит проходит для человека практически незаметно.

При этом у 80% заболевших острым вирусным гепатитом В без какого-либо лечения наступает выздоровление, а у 20% заболевание переходит в хроническую форму.

Важную роль в течении инфекции играет возраст, в котором произошло инфицирование. Так, если встреча с вирусом происходит внутриутробно или в период новорожденности, выздоровление наступает только в 5% случаев. А при заражении в возрасте шести лет — уже в 60-70% случаев.

Корр.: А удается ли узнать, как именно человек заразился, или это невозможно?

Е.Д.: Если речь идет об энтеральных вирусных гепатитах, для которых весьма характерна групповая заболеваемость, в организованных коллективах или семейные случаи, то чаще всего удается определить место, в котором человек инфицировался. Для парентеральных вирусных гепатитов выяснить способ заражения гораздо сложнее. А иногда это совершенно невозможно. Ведь порой проходит не один год с момента инфицирования до установления диагноза.

Корр.: Кто в зоне риска?

Е.Д.: Можно выделить несколько групп риска:

люди, употребляющие инъекционные наркотики;

пациенты гемодиализа;

дети, рожденные от матерей с хроническим вирусным гепатитом;

люди, имеющие полового партнера или члена семьи, инфицированного вирусом гепатита В или С;

медицинские работники и другие лица, имеющие контакты с кровью, продуктами крови и иглами;

люди, имеющие случайные половые связи;

работники салонов красоты и салонов татуировок.

Корр.: Каковы симптомы заболевания?

Е.Д.: Желтушные формы острого вирусного гепатита, как правило, начинаются внезапно. Еще до появления желтушного окрашивания кожи и слизистых может повышаться температура тела, появляется головная боль, общее недомогание, слабость, ломота в мышцах и костях. Снижается аппетит, появляется тошнота, может быть рвота, горечь во рту, чувство тяжести в правом подреберье и в области желудка. Через пять-семь дней от начала болезни моча становится темной, кал нередко обесцвечивается. А в дальнейшем присоединяется желтушность склер, кожи. Но клиническая картина может отличаться в зависимости от того, какой вирус вызывает заболевание, а также в зависимости от особенностей и состояния организма заболевшего.

Острый вирусный гепатит С часто протекает бессимптомно или со стертой клинической симптоматикой. При хроническом гепатите В или С может наблюдаться повышенная утомляемость, усталость и снижение работоспособности.

Корр.: Какой должна быть профилактика вирусных гепатитов?

Е.Д.: Необходимо употреблять только чистую бутилированную или кипяченую воду, хорошо промывать фрукты, овощи и зелень. Особенно это касается путешественников, отправляющихся в страны Юго-Восточной Азии, ряд стран Африки и Латинской Америки, бывшие среднеазиатские республики СССР.

Кроме того, существует вакцинация (гепатит А), обеспечивающая иммунитет к данному вирусу до 10 лет.

Используйте индивидуальные бритвы, лезвия, маникюрные и банные принадлежности, зубные щётки, одноразовые шприцы, презервативы при случайных половых связях, тщательно выбирайте учреждение, в котором планируете делать пирсинг, татуировки или маникюр.

Существует вакцина (гепатит В), которая входит в национальный календарь прививок и обеспечивает защитный иммунитет как минимум на 10 лет.

Корр.: Елена Валерьевна, а насколько актуальна проблема заражения ребенка от матери?

Е.Д.: К сожалению, многие женщины узнают о заражении уже во время беременности.

Если у беременной женщины имеется хронический гепатит С, то риск внутриутробного инфицирования плода и инфицирования ребенка во время родов очень низкий (не более 4%).

Риск инфицирования плода при хроническом гепатите В у матери будет зависеть от уровня вирусной нагрузки и колебаться от минимального до 70%. При высокой вирусной нагрузке беременной показана противовирусная терапия. А также всем детям, рожденным от матерей, инфицированных вирусом гепатита В, рекомендована вакцинация по специальной схеме и введение в первые 12 часов жизни IgG к вирусу гепатита В.

Насчет грудного вскармливания, оно не противопоказано при обоих гепатитах (если мама в это время не получает противовирусную терапию).