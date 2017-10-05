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Октябрьский суд Барнаула по ходатайству следователя вынес решение отстранить от должности начальника управления делами губернатора Алтайского края Алексея Белобородова на время следствия. Данную информацию Amic.ru подтвердили в СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
3 октября стало известно, что в отношении управляющего делами Администрации Алтайского края Алексея Белобородова возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". По данным следствия, чиновник приобрел на бюджетные деньги три дорогостоящих "Мерседеса". 18 миллионов рублей были потрачены без проведения тендера. Это является нарушением законодательства.
В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее стало известно, что в правительстве Алтайского края якобы прошли обыски в кабинете Белобородова. Позже вице-премьер правительства Алтайского края — глава администрации губернатора Виталий Снесарь — прокомментировал данную информацию.
"Никаких силовых акций в здании администрации правительства региона не осуществлялось. При этом необходимо подчеркнуть, что правоохранительные органы сегодня осуществляют проверку некоторых аспектов деятельности отдельных подразделений Администрации. В частности, правоохранители изучают целесообразность и эффективность реализации финансовых средств целевых программ", — сказал Виталий Снесарь.
Комментарии
круг все больше и больше смыкается )
Правильно сделал.Приоьрел без волокиты.
Интересно, а почему молчит Богданыч? Везде уже успел пропиариться - и на форуме айтишников, и учителей поздравить, и медиалог провести, а про то, что у самого под носом творится как воды в рот набрал! Типа "я не я и хата не моя"?
Уже и новосибирского скинули. Возмездие уже близко!!!! Сбудется скоро тайное желание многих жителей края
Не верю что Федорович на этом что то поимел
Очень интересная тема Грантов губернатора. Почему гранты получают годами одни и те же персоны? Как проводится конкурс?
Конкурсы проводят везде по своих
Следователь: Почему не провели конкурс среди одного официального дилера "Мерседес" в Алтайском крае??? ..... Немая сцена....
Меня в 90-ые годы в Алма-Ате один раз тормознул гаишник со словами: "Ты почему чуть на красный свет не проехал?"....
- гость -
Не верю что Федорович на этом что то поимел
ТВОЙ федорыч НЕПЛОХО ПОИМЕЛ РАНЕЕ! ТАК ЧТО ЗАГЛОХНИ!
ПУСТЬ ТЕПЕРЬ ЧЕШЕТ В ТАГИЛ! ТАМ ЕГО ДАВНО ЖДУТ!
А сам Бело бородов на суде то был? Или у него отпуск?