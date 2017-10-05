Суд Горно-Алтайска изменил меру пресечения в отношении бывшего мэра города Виктора Облогина и выпустил его из-под домашнего ареста, пишут "Новости Горного Алтая".
Удовлетворяя ходатайство, суд учел, что в судебном заседании допрошено более половины свидетелей, а также состояние здоровья Облогина, который нуждается в оперативном лечении. В целом рассмотрение уголовного дела продолжается.
Экс-глава Горно-Алтайска обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, а также двух эпизодах превышения должностных полномочий.
По версии следствия, Облогин похитил принадлежащий городу автомобиль стоимостью более полутора миллионов рублей, используя служебное положение.
Как полагают в республиканском Следственном комитете, он организовал изъятие более 17 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов и предоставил ООО "УК Центральная" муниципальные гарантии (ущерб казне на сумму свыше 107 миллионов рублей).
Уголовное дело в отношении Облогина было возбуждено в июне прошлого года.
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