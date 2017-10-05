Фото: geekscorp.ru
Количество роботов на планете Земля превзойдет численность людей к 2035 году. Об этом пишет "Алтайская правда" со ссылкой на заявление компании Moven Бретта Кинга, которая выпускает мобильные банковские приложения.
Специалист посоветовал быть добрыми к роботам. "Никогда не знаешь, что они для нас приготовят", — приводит издание его остроумное заявление.
Кинг считает, что к 2035 году количество роботов на планете превзойдет численность людей. Он полагает, что спустя 20 лет по городским улицам будут передвигаться автомобили и грузовики на автопилоте.
Также он рассказал о появлении суперумных очков, которые позволят передавать друг другу данные, эмоции и выявлять ложь.
Однако роботы никогда не смогут заменить человека, поскольку, несмотря на всю сложность их программы, в них нет души и радости жизни.
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