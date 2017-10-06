фото: tattooed.ru, urkagan.ru
Порой мода беспощадна и жестока. В погоне за оригинальным образом люди прокалывают себе всевозможные части тела, красят волосы в яркие цвета, меняют форму зубов, делают туннели в ушах и не только, а множественными татуировками по всему телу уже никого и не удивишь.
Люди из нашей фотоподборки пошли дальше и сделали татуировку прямо на глазном яблоке. Процедура довольно болезненная, включающая в себя несколько уколов с чернилами в склеру глаза. Со временем краска расходится и равномерно окрашивает белок глаза в выбранный цвет.
Комментарии
сколько же идиотов...
ооо, кошмар, не представляла, что есть такие извращения
сколько же идиотов...
-ага.
счас отпишится (в теме про тату недели 3 назад здесь на амике)свободный и прогрессивно продвинутый постоянно эволиционирующий европеец ,что это апофеоз человеческого развития и гениальности .в отличии от азиатов(процесс обратный эволюции -по стойкому убеждению продвинутых европеецев) которые чтут Ленина В.И и Сталина И.В.
После фильмов про зомби я бы наверное такого посчитал зомби.
6.10.2017 09:01
Петр
помню такое. и ведь печально, то, что у нас все больше таких становится...
Всех их собрать и на Марс отправить.... как отпочковавшихся от гуманоидной расы
Что с ними будет в старости? ))))
Что с ними будет в старости? ))))
-а она у них будет?
сомневаюсь !
-уроды.
в прямом и переносном смысле этого слова.
Тоже наверное так. Согласен.
та что с крестом на шеи и портаках похожа на кал в мозге с Южного.
Вот когда захотелось сказать - Господи, дай мне это развидеть обратно (((
Может, зомби существуют? Просто приду риваются, что это тату? Надо осиновый кол приготовить.
Это ж как нужно себя не любить, чтобы добровольно изуродоваться? Что у людей в голове?
Ну тату, ну навсегда. Что ужасного то?
Некоторые вон, вообще, детей в 20 лет заводят. И это тоже навсегда.
Ужас, причем тут вообще мода, это диагноз....
Психушка по ним плачет явно