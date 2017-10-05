Фото: ТНТ
Три серии финального сезона популярного сериала канала ТНТ "Физрук" показали на большом экране 4 октября в барнаульском кинотеатре "Пионер".
За час до предпоказа в фойе кинотеатра ждала фотозона с героями сериала, розыгрыш различных призов от телеканала, а также бесплатный попкорн и лимонад. Сами же три серии "Физрука" пролетели незаметно. Барнаульцы могли насладиться прекрасной игрой актеров, любимыми шутками в исполнении Дмитрия Нагиева.
По телевизору же новые серии можно будет посмотреть, начиная с 8 октября.
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