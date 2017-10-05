Рок-певица Земфира и актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова заключили однополый брак, сообщает "РЕН ТВ". По информации телеканала, церемония бракосочетания состоялась в Швеции, где однополые браки разрешены.
По данным изданий, после церемонии Литвинова и Земфира отправились в свадебное путешествие: сначала они побывали в Стокгольме, а затем в Таллине. Известно, что знаменитости после возвращения показали одинаковые кольца на безымянных пальцах.
Комментарии
тьфу, срамота-то какая!
МРАЗИ!
Да может гон. Просто нечего писать.
совсем одурели
теперь понятно почему Литвинова на девочку наехала, которая песенку спела Земфы
5.10.2017 17:54
кирпич
МРАЗИ!
Ну конечно, ваш выбор - бийчанка, прирезавшая одного и убившая табуреткой другого.
так ни для кого очень давно не тайна, что они любовницы
ахаха, ржу. бичёвки.
P.s. зачем отрицали всю дорогу?