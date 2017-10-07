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Как живые: женская красота в скульптурах китаянки Лу Ли Ронг

, ИА "Амител"
Настоящее произведение искусства

Скульптор из Китая Лу Ли Ронг создает потрясающе реалистичные статуи женщин. Ронг обратилась к опыту европейских творцов эпохи Возрождения, барокко и скомбинировала их техники. Все работы выполнены из бронзы и в натуральную величину.


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Комментарии

7.10.2017 06:55
Сталинский Сокол

Да! Красота! Просто заглядение!

0  0
7.10.2017 09:39
гостья

Очень красиво!

0  0
7.10.2017 10:40
- гость -

это вам не "сеятель"

0  0
7.10.2017 10:53
- гость -

Почему лица не китайские?

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