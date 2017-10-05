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Новым главой фракции "Единая Россия" в Госдуме станет Сергей Неверов, который во время прошлого созыва представлял в парламенте Алтайский край. Неверов сменит на этом посту Владимира Васильева, назначенного ранее врио главы Дагестана, сообщают "Ведомости".
4 октября кандидатура Неверова обсуждалась на совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя партии Дмитрия Медведева, рассказали собеседники в нижней палате. Сам Неверов призвал дождаться конца региональной недели, консультаций с председателем партии
Кто станет секретарем генсовета "Единой России", пока не решено. В конце января Сергей Неверов был переизбран секретарем генерального совета "Единой России". Его соперником на выборах был глава координационного совета "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов.
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